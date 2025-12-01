Полиция приезжает каждый день: украинские подростки пьют алкоголь в центре Варшавы и "провоцируют" местных

В Варшаве украинские подростки, которые приехали в Польшу из-за войны, постоянно оказываются в ситуациях, угрожающих общественному порядку и заставляют полицию вмешиваться. Драки, конфликты с посторонними лицами и опасные игры в Свентокшиском парке стали ежедневной реальностью для молодежи в центре польской столицы.

Как сообщает Gazeta Wyborcza, украинские группы в Telegram переполнены видеозаписями со стычками между подростками, случаями употребления алкоголя до потери сознания и демонстрацией травматического оружия.

Одним из ярких случаев стала драка 15 ноября, когда около пятидесяти подростков оказались в центре конфликта. Полиция получила вызов и направила на место восемь служебных авто, но до их приезда инцидент уже закончился. Сами участники утверждают, что это не была обычная драка, а часть танцевального исполнения "пого", стиля, заимствованного из хэви-метала. И все же для стороннего наблюдателя ситуация выглядела, как настоящее насилие.

В частности, на видео видно, как две девушки дерутся в скейт-парке: одна наносит удары кулаками, а толпа вокруг активно реагирует. Свидетели отмечают, что полиция отнеслась к инциденту слишком серьезно, тогда как сами подростки воспринимали "драку", как игру. На записи также заметно травматическое оружие, которое они носили "для забавы", хотя полиция официально его изъятие не подтвердила.

Как пишет Gazeta Wyborcza, один из подростков, 17-летний Макс из Днепра, называет физические схватки "спаррингом" и объясняет, что внутри группы это считается спортом. В то же время он признает, что вмешательство полиции случаются регулярно, а посторонние лица часто провоцируют дополнительные конфликты. Например, однажды пьяный прохожий начал кричать, что молодежь должна "возвращаться воевать в Украину", и нанес удар одному из ребят по голове. После этого появилась полиция, но, по словам подростков, "все были невиновны, виноваты только украинцы".

Также в материале отмечают, что социальный контекст добавляет еще один уровень напряженности. В частности, девушка, которая живет с матерью в районе Таргувок, пока ее отец воюет в Украине, рассказала, что чувствует себя в Польше чужаком и не хочет оставаться здесь после окончания войны.

"Сначала, сразу после нападения России, все было хорошо: поляки помогали нам и мы были благодарны. Сейчас же я чувствую себя чужой, хотя ничего не нарушаю. Меня оскорбляют только за то, что я говорю на украинском", — отмечает она.

Ее друг Петр объясняет, что подростки чувствуют безопасность только в группе, потому что в коллективе они имеют силу и возможность защитить себя.

"Драки и вмешательство полиции случаются, как и в любом другом месте, но у нас есть ощущение защищенности благодаря количеству людей", — говорит он.

По его словам, конфликты с посторонними лицами лишь усиливают чувство уязвимости и создают ощущение несправедливости.

По данным Главного управления полиции, за первые семь месяцев 2025 года зафиксировано 543 преступления на почве национальной предвзятости в отношении украинцев, что на 159 случаев больше, чем в 2024 году. Цифры подтверждают, что украинские подростки часто становятся объектом дискриминации и насилия в публичном пространстве.

Также издание отмечает, что еще одной группой, которая находится в центре города, являются люди без постоянного жилья. В частности, фонд "Дай Гербати" обеспечивает им поддержку и раздает еду, однако некоторые украинские подростки привлекают бездомных к распитию алкоголя.

Местные власти уже пытаются найти пути решения проблемы. Первая встреча между службами и руководством Средместья и Дворца культуры и науки уже состоялась. Так, член районного совета Средместья Бартломей Тишка объясняет, что хотя парк имеет удобное транспортное сообщение, его темные и заросшие деревьями участки создают ощущение незаметности для посетителей. Он отмечает, что проблема касается не только украинских подростков, но и людей без постоянного жилья, и власти работают над комплексными мерами, которые помогут навести порядок в районе и обеспечить безопасность посетителей.

