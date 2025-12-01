Поліція приїжджає щодня: українські підлітки п'ють алкоголь у центрі Варшави та "провокують" місцевих

У Варшаві українські підлітки, які приїхали до Польщі через війну, постійно опиняються у ситуаціях, що загрожують громадському порядку і змушують поліцію втручатися. Бійки, конфлікти зі сторонніми особами та небезпечні ігри у Свєнтокшиському парку стали щоденною реальністю для молоді в центрі польської столиці.

Як повідомляє Gazeta Wyborcza, українські групи в Telegram переповнені відеозаписами із сутичками між підлітками, випадками вживання алкоголю до втрати свідомості та демонстрацією травматичної зброї.

Одним із яскравих випадків стала бійка 15 листопада, коли приблизно п’ятдесят підлітків опинилися у центрі конфлікту. Поліція отримала виклик і надіслала на місце вісім службових авто, але до їхнього приїзду інцидент уже закінчився. Самі учасники стверджують, що це не була звичайна бійка, а частина танцювального виконання "пого", стилю, запозиченого з хеві-металу. Та все ж для стороннього спостерігача ситуація виглядала, як справжнє насильство.

Відео дня

Зокрема, на відео видно, як дві дівчини б’ються у скейт-парку: одна завдає ударів кулаками, а натовп навколо активно реагує. Свідки зазначають, що поліція поставилася до інциденту надто серйозно, тоді як самі підлітки сприймали "бійку" як гру. На записі також помітна травматична зброя, яку вони носили "для забави", хоча поліція офіційно її вилучення не підтвердила.

Як пише Gazeta Wyborcza, один із підлітків, 17-річний Макс із Дніпра, називає фізичні сутички "спарингом" і пояснює, що всередині групи це вважається спортом. Водночас він визнає, що втручання поліції трапляються регулярно, а сторонні особи часто провокують додаткові конфлікти. Наприклад, одного разу п’яний перехожий почав кричати, що молодь повинна "повертатися воювати в Україну", і завдав удару одному з хлопців по голові. Після цього з’явилася поліція, але, за словами підлітків, "всі були невинні, винні лише українці".

Також у матеріалі зазначають, що соціальний контекст додає ще один рівень напруженості. Зокрема, дівчина, що мешкає з матір’ю у районі Таргувок, поки її батько воює в Україні, розповіла, що відчуває себе в Польщі чужинцем та не хоче залишатися тут після закінчення війни.

"Спочатку, одразу після нападу Росії, усе було добре: поляки допомагали нам і ми були вдячні. Зараз же я відчуваю себе чужою, хоча нічого не порушую. Мене ображають лише за те, що я розмовляю українською", — зазначає вона.

Її друг Пьотр пояснює, що підлітки відчувають безпеку лише у групі, бо в колективі вони мають силу та можливість захистити себе.

"Бійки та втручання поліції трапляються, як і в будь-якому іншому місці, але у нас є відчуття захищеності завдяки кількості людей", — каже він.

За його словами, конфлікти зі сторонніми особами лише підсилюють почуття вразливості та створюють відчуття несправедливості.

За даними Головного управління поліції, за перші сім місяців 2025 року зафіксовано 543 злочини на ґрунті національної упередженості щодо українців, що на 159 випадків більше, ніж у 2024 році. Цифри підтверджують, що українські підлітки часто стають об’єктом дискримінації та насильства у публічному просторі.

Також видання зауважує, що ще однією групою, яка перебуває у центрі міста, є люди без постійного житла. Зокрема, фонд "Дай Гербаті" забезпечує їм підтримку та роздає їжу, проте деякі українські підлітки залучають бездомних до розпивання алкоголю.

Місцева влада вже намагається знайти шляхи розв'язання проблеми. Перша зустріч між службами та керівництвом Середмістя і Палацу культури і науки вже відбулася. Так, член районної ради Середмістя Бартломей Тишка пояснює, що хоча парк має зручне транспортне сполучення, його темні та зарослі деревами ділянки створюють відчуття непомітності для відвідувачів. Він зазначає, що проблема стосується не лише українських підлітків, а й людей без постійного житла, і влада працює над комплексними заходами, які допоможуть навести порядок у районі та забезпечити безпеку відвідувачів.

Нагадаємо, що 15-річний підліток з України потрапив у поліцію після того, як незаконно піднявся на оглядове колесо на різдвяному ярмарку у центрі Варшави.

Також Фокус писав, що поліція польського міста Ченстохова в Сілезькому воєводстві затримала сімох осіб за викрадення і катування 44-річного українця.