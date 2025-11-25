У Польщі затримали українського підлітка через нестандартне хобі: що він скоїв (відео)

У центрі Варшави готують різдвяний ярмарок, відвідувачі якого зможуть поглянути на місто з 55-метрового колеса. Поки місцеві чекають на офіційне укриття 28 листопада, українець вже там побував, після чого в домівку його тітки завітала поліція.

15-річний підліток з України потрапив у поліцію після того, як піднявся на оглядове колесо поблизу Палацу культури й науки у Варшаві. Цього року у польській столиці вперше відкриють різдвяний ярмарок за зразком інших міст. Однак українець не став чекати, щоб насолодитись цією атмосферою. Про інцидент 25 листопада повідомили у виданні Wprost.

Варшавський ярмарок готують на Площі Дефіляд. Організатори анонсували понад 100 яток з подарунками, виробами ручної роботи та різдвяними сувенірами. Окрім того, там працюватимуть гастрономічна зона та зимовий відкритий кінотеатр. Серед масштабних декорацій — найвище у Польщі оглядове колесо висотою 55 метрів.

Офіційне відкриття ярмарку заплановане на 28 листопада, але ще до цього там стався інцидент. У мережі з'явилося відео, на якому невідомий піднімається по конструкції колеса. Кадри спричинили хвилю обурення та запитань.

"А що, якби він підклав туди вибухівку і підірвав її в години найбільшого навантаження цього млина? Це ж саме центр Варшави. Зайшов, вийшов і все", — написав, зокрема, користувач Krengiel 22 листопада.

Що кажуть у поліції

25 листопада пресслужба поліції Варшави відповіла на публікацію Krengiel. Вона проінформувала, що особу з відео встановили й затримали. Порушником виявився 15-річний громадянин України.

"Підліток був здивований візитом поліціянтів до його місця проживання. Молодий чоловік зізнався у скоєному, пояснивши правоохоронцям, що лазіння на різні конструкції є його захопленням. У його кімнаті поліцейські знайшли та вилучили камеру GoPro, рукавички, які він використовував для лазіння, та ноутбук", — розповіли у відомстві.

Правоохоронці перевірили, що неповнолітній українець перебуває на території Польщі легально. Вони зазначили, що хлопець перебуває під щоденною опікою тітки.

Поліція отримала заяви від адміністратора Варшавського ярмарку, територія якого була закрита на момент інциденту. Попередньо ведеться розслідування за статтею про незаконне проникнення. У ЗМІ уточнили, що відповідно до законодавства за це може загрожувати штраф, обмеження свободи або позбавлення волі на строк до року.

