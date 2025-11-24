Прийшли у школу обговорювати бійку дітей: нові деталі стрілянини у Львові (відео)

Батьки влаштували бійку на подвір'ї однієї зі шкіл Сихівського району Львова, яка переросла у стрілянину. Директор Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк розповів, що один з чоловіків вийшов з кабінету після розмови про поведінку своєї дитини, а інший чекав чекав на вулиці.

"Сьогодні директорка школи запросила до себе на розмову батьків з одного з класів початкових, для того, щоб розібрати ситуацію, яка сталася минулого тижня", — повідомив Закалюк у коментарі "Новини.LIVE" 24 листопада.

Він пояснив, що у школі стався конфлікт між дітьми. За основною версією подій, двоє дітей побилися з одним хлопчиком.

"Прийшли батьки цього хлопчика і прийшли мами також з класу. Ця розмова відбувалася в кабінеті директора", — зазначив представник міськради.

З його слів, постраждалий у бійці хлопчик опинився в такій ситуації не вперше і має репутацію конфліктної дитини. Зранку до школи прийшли батьки й інших однокласників, які хотіли взяти участь в розмові, бо конфлікти у класі стаються дуже часто.

"Але вони були, власне, не присутні. Ця розмова завершилась тим, що батьки перепросили за поведінку своїх дітей", — підкреслив Закалюк.

Батьки, ймовірно, незадоволені завершенням зустрічі вийшли з кабінету директора на вулицю. Там на них чекала решта дорослих.

"Далі стався конфлікт між самими батьками. Спочатку між мамами, де вступився один з батьків, у цю ситуацію втрутився. Пізніше вже цей тато, який був в кабінеті, також вийшов", — розповів директор освітнього департаменту.

На тлі конфлікту між двома чоловіками спалахнула суперечка. Один з них мав при собі зброю, яку вирішив застосувати. На подвір'ї прогриміли чотири постріли. Тоді викликали поліцію і покликали всіх інших.

"В школі був присутній шкільний офіцер поліції. Але він якраз в момент, коли це все починалося, був в класі з дітками, бо мав профорієнтаційний урок. Він швидко вибіг сюди. І, власне, вже він фактично завершив цей конфлікт, де попросив батька залишити цей пістолет. І вже далі почали працювати правоохоронні органи", — додав Закалюк.

Кореспондентка "Новини.LIVE" передала, що пораненого чоловіка госпіталізували у лікарні Святого Луки. Його стан оцінюють як стабільний. Другий чоловік теж звернувся по медичну допомогу.

Нагадаємо, 24 листопада на подвір'ї середньої загальноосвітньої школи №13 сталася стрілянина. Один з чоловіків отримав поранення в живіт та ногу, діти не постраждали. У поліції інформували, що сварка між батьками дітей почалася ще у приміщенні, а потім переросла у бійку на вулиці.

Мер Львова Андрій Садовий засудив конфлікт з застосуванням зброї. З його слів, батьки прийшли до школи через конфлікт між їхніми дітьми, які вчаться у 3 класі. У лікарні повідомляли, що постраждалого доставили в операційну.