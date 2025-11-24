У Львові батьки влаштували стрільбу на подвір'ї школи: чоловік отримав поранення (відео)

У Сихівському районі Львова зранку пролунали постріли. З'ясувалось, що батьки учнів початкової школи з'ясовували стосунки, і під час бійки один з чоловіків дістав пістолет.

Інцидент стався на подвір'ї середньої загальноосвітньої школи №13. Батьки влаштували стрільбу після зустрічі в кабінеті директора. Про це 24 листопада повідомив директор Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк.

Момент стрілянини потрапив на відео

"Після словесного конфлікту один із чоловіків дістав пневматичний пістолет та попередньо здійснив чотири постріли. У чоловіка поранення в живіт та ногу. На місці викликали швидку, вже працюють правоохоронці. Ніхто зі школярів та вчителів не постраждав", — передав він.

Зі слів Закалюка, діти цих чоловіків — однокласники, які вчаться в початковій школі й мали між собою конфлікт. У понеділок директор запросив на зустріч батьків, дітей та соціального працівника. Вони спільно намагалися розв'язати проблему, яка виникла у класі. Проте батьки згоди не дійшли й продовжували з'ясовувати стосунки тет-а-тет вже на подвір'ї.

Відео дня

"Нагадую — будь‑які прояви агресії, застосування сили, погрози чи використання зброї з боку батьків на території навчальних закладів є грубим порушенням закону і тягнуть за собою кримінальну відповідальність. Такі дії ставлять під загрозу життя та психологічну безпеку дітей і є абсолютно неприйнятними", — додав посадовець міськради.

Стрільба на подвір'ї школи: що кажуть у поліції

Поліція Львівської області підтвердила факт стрільби на території школи. За попередніми даними, між двома батьками учнів сталася сварка у приміщенні, яка переросла у бійку на вулиці. В ході конфлікту один з чоловіків вистрелив в іншого з травматичної зброї. Постраждалий був госпіталізований.

"Інспектор СОБ одразу втрутився у бійку, відібрав зброю та викликав швидку. У результаті обоє чоловіків звернулись за медичною допомогою", — зауважили у відомстві.

Слідчі порушили справу про хуліганство з застосуванням вогнепальної зброї. Санкцією статті передбачено ув'язнення на строк від 3 до 7 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

