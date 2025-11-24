На Кіпрі намагались викрасти ексміністра енергетики України: він отримав незначні травми

У ЗМІ повідомили про невдалу спробу викрадення колишнього українського міністра у місті Ларнака. Деталі свідчать про те, що постраждав ексголова Міністерства енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

51-річний чоловік повідомив у поліцію, що перебував у своєму будинку разом із 36-річною жінкою та 72-річним чоловіком. Вони помітили, що поблизу стояв комерційний автомобіль, в якому перебували троє невідомих. Машина здалася чоловікам підозрілою, тож вони пішли перевірити її. Про це йдеться у матеріалі Cyprus Times.

Коли чоловіки підійшли до автомобіля, на них напали невідомі у хірургічних масках, які закривали обличчя. Однак потерпілим вдалося дати відсіч, і троє нападників втекли пішки, лишивши машину на місці події.

За даними ЗМІ, жертвою нападу став колишній міністр енергетики України, який обіймав посаду 10 років тому. Поліція розслідує інцидент та розшукує зловмисників. Зазначається, що спроба викрадення викликала тривогу у місцевої влади.

У покинутому невідомими мікроавтобусі виявили пістолет з порожнім магазином та інші докази, а його номери, як з'ясувалось, належали іншому авто. Правоохоронці встановлюють мотиви втікачів.

У Cyprus Mail уточнили, що інцидент стався 20 листопада приблизно о 19:20. Неназваний ексміністр розповів, що троє невідомих намагалися змусити його сісти у фургон. Він та 72-річний чоловік отримали незначні травми.

Спроба викрадення на Кіпрі: про кого мова

2 грудня 2014 грудня головою Міністерства енергетики та вугільної промисловості був призначений Володимир Демчишин. 14 квітня 2016 року він був звільнений з посади разом з низкою інших посадовців. Як відомо, народженому 12 листопада 1974 року Демчишину нині 51 рік.

У 2021 році ексміністр енергетики отримав підозру від Служби безпеки України у справі про сприяння терористичній групі чи терористичній організації. Слідчі встановили, що він видавав накази про призначення представників окупаційної влади на посади захоплених Росією держпідприємств. Окрім того, він допомагав організувати постачання вугілля з ОРДЛО до України.

Сам Демчишин стверджував, що справу проти нього сфабрикували за замовленням Офісу президента. 19 листопада 2021 року він мав з’явитись на допит до головного управління Державного бюро розслідувань. З цієї дати він оголошений у розшук.

