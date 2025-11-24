На Кипре пытались похитить экс-министра энергетики Украины: он получил незначительные травмы

В СМИ сообщили о неудачной попытке похищения бывшего украинского министра в городе Ларнака. Детали свидетельствуют о том, что пострадал экс-глава Министерства энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

51-летний мужчина сообщил в полицию, что находился в своем доме вместе с 36-летней женщиной и 72-летним мужчиной. Они заметили, что поблизости стоял коммерческий автомобиль, в котором находились трое неизвестных. Машина показалась мужчинам подозрительной, поэтому они пошли проверить ее. Об этом говорится в материале Cyprus Times.

Когда мужчины подошли к автомобилю, на них напали неизвестные в хирургических масках, которые закрывали лицо. Однако пострадавшим удалось дать отпор, и трое нападавших скрылись пешком, оставив машину на месте происшествия.

По данным СМИ, жертвой нападения стал бывший министр энергетики Украины, который занимал должность 10 лет назад. Полиция расследует инцидент и разыскивает злоумышленников. Отмечается, что попытка похищения вызвала тревогу у местных властей.

В заброшенном неизвестными микроавтобусе обнаружили пистолет с пустым магазином и другие доказательства, а его номера, как выяснилось, принадлежали другому авто. Правоохранители устанавливают мотивы беглецов.

В Cyprus Mail уточнили, что инцидент произошел 20 ноября примерно в 19:20. Неназванный экс-министр рассказал, что трое неизвестных пытались заставить его сесть в фургон. Он и 72-летний мужчина получили незначительные травмы.

Попытка похищения на Кипре: о ком речь

2 декабря 2014 года главой Министерства энергетики и угольной промышленности был назначен Владимир Демчишин. 14 апреля 2016 года он был уволен с должности вместе с рядом других должностных лиц. Как известно, родившемуся 12 ноября 1974 года Демчишину сейчас 51 год.

В 2021 году экс-министр энергетики получил подозрение от Службы безопасности Украины по делу о содействии террористической группе или террористической организации. Следователи установили, что он издавал приказы о назначении представителей оккупационной власти на должности захваченных Россией госпредприятий. Кроме того, он помогал организовать поставки угля из ОРДЛО в Украину.

Сам Демчишин утверждал, что дело против него сфабриковали по заказу Офиса президента. 19 ноября 2021 года он должен был явиться на допрос в главное управление Государственного бюро расследований. С этой даты он объявлен в розыск.

