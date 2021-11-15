Поставки угля из ОРДЛО в Украину: ГБР вызвало на допрос бывшего главу Минэнерго Демчишина

Бывший чиновник утверждает, что дело против него сфабриковали СБУ и ГБР по заказу ОП. На допрос он должен явиться утром 19 ноября.

Главное управление Государственного бюро расследований вызвало на допрос экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимира Демчишина. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Демчишина вызывали в ГБР на 19 ноября к 10.00. Его подозревают в совершении преступления по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о содействии террористической группе или террористической организации. До этого следователи СБУ и ГБР вручили Демчишину подозрение по указанной статье. Он проходит подозреваемым в деле о поставках угля из ОРДЛО в Украину.

"Вам необходимо явиться в кабинет № 522 Главного следственного управления ГБР для участия в качестве подозреваемого в следственных и процессуальных действиях", – говорится в повестке для Демчишина.

В ГБР уточнили, что досудебное расследование ведется по уголовному производству № 22016130000000212. Кроме Демчишина, в нем фигурируют нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра.

Что говорит Демчишин?

Экс-министр говорит, что дело сфабриковали в СБУ и ГБР по заказу Офиса президента Украины.

"Дело носит чисто политический характер, и я понимаю, что их интересует совсем не моя скромная персона. Здесь, кстати, виден и след Коломойского. Это у него такое "тонкое чувство юмора", чтобы таким образом поздравлять с днем рождения", – утверждал он.

При этом он не видит противозаконных действий в покупке угля из ОРДЛО.

"Априори не может быть ничего незаконного в том, что государство покупало уголь у украинских государственных шахт со счетами на контролируемой территории и с оплатой налогов в украинский бюджет", – прокомментировал он.

Демчишину грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы с возможной конфискацией имущества, если его вину докажут в суде.

Владимир Демчишин занимал пост министра энергетики и угольной промышленности Украины с декабря 2014 по апрель 2016 года при премьер-министре Арсении Яценюке.

Дело о поставках угля из ОРДЛО в Украину

Медведчук 8 октября получил подозрение в госизмене, его обвинили в поставках угля из ОРДЛО и в содействии деятельности террористической организации. По данным следствия, Медведчук совершал действия, направленные на подрыв энергобезопасности Украины, и был причастен к незаконным поставкам угля с оккупированных территорий.

Глава СБУ Иван Баканов предупредил, что следователи начали проверять возможную причастность пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшую главу Нацбанка к этой схеме

Генпрокурор Ирина Венедиктова говорила, что к поставкам угля из ОРДЛО причастно руководство администрации Порошенко и руководители неработающих украинских шахт.