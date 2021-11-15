Постачання вугілля з ОРДЛО в Україну: ДБР викликало на допит колишнього голову Міненерго Демчишина

Колишній чиновник стверджує, що справу проти нього сфабрикували СБУ та ДБР на замовлення ОП. На допит він має з'явитися вранці 19 листопада.

Головне управління Державного бюро розслідувань викликало на допит ексміністра енергетики та вугільної промисловості України Володимира Демчишина. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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Демчишина викликали до ГБР 19 листопада о 10:00. Його підозрюють у скоєнні злочину за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Йдеться про сприяння терористичній групі чи терористичній організації. До цього слідчі СБУ та ДБР вручили Демчишину підозру за зазначеною статтею. Він проходить підозрюваним у справі про постачання вугілля з ОРДЛО в Україну.

"Вам необхідно з'явитися до кабінету №522 Головного слідчого управління ДБР для участі як підозрюваного у слідчих і процесуальних діях", — йдеться у порядку денному для Демчишина.

У ДБР уточнили, що досудове розслідування ведеться з кримінального провадження № 22016130000000212. Крім Демчишина, у ньому фігурують нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук і бізнесмен Сергій Кузяра.

Що каже Демчишин?

Ексміністр каже, що справу сфабрикували в СБУ та ДБР на замовлення Офісу президента України.

"Справа має суто політичний характер, і я розумію, що їх цікавить зовсім не моя скромна персона. Тут, до речі, видно і слід Коломойського. Це в нього таке "тонке почуття гумору", щоб так вітати з днем народження", — стверджував він.

При цьому він не бачить протизаконних дій у покупці вугілля з ОРДЛО.

"Апріорі не може бути нічого незаконного в тому, що держава купувала вугілля в українських державних шахт із рахунками на контрольованій території та зі сплатою податків до українського бюджету", — прокоментував він.

Демчишину загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі із можливою конфіскацією майна, якщо його провину доведуть у суді.

Володимир Демчишин обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України з грудня 2014 по квітень 2016 року за часів прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

Справа про постачання вугілля з ОРДЛО в Україну

Медведчук 8 жовтня отримав підозру в держзраді, його звинуватили у постачанні вугілля з ОРДЛО та в сприянні діяльності терористичної організації. За даними слідства, Медведчук вчиняв дії, спрямовані на підрив енергобезпеки України, та був причетний до незаконного постачання вугілля з окупованих територій.

Голова СБУ Іван Баканов попередив, що слідчі почали перевіряти можливу причетність п'ятого президента України Петра Порошенка та колишню главу Нацбанку до цієї схеми.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова говорила, що до постачання вугілля з ОРДЛО причетне керівництво адміністрації Порошенка та керівники українських шахт, що не працюють.