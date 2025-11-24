Во Львове родители устроили стрельбу во дворе школы: мужчина получил ранения (видео)

В Сиховском районе Львова утром раздались выстрелы. Выяснилось, что родители учеников начальной школы выясняли отношения, и во время драки один из мужчин достал пистолет.

Инцидент произошел на дворе средней общеобразовательной школы №13. Родители устроили стрельбу после встречи в кабинете директора. Об этом 24 ноября сообщил директор Департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрей Закалюк.

Момент стрельбы попал на видео

"После словесного конфликта один из мужчин достал пневматический пистолет и предварительно произвел четыре выстрела. У мужчины ранения в живот и ногу. На месте вызвали скорую, уже работают правоохранители. Никто из школьников и учителей не пострадал", — передал он.

По словам Закалюка, дети этих мужчин — одноклассники, которые учатся в начальной школе и имели между собой конфликт. В понедельник директор пригласил на встречу родителей, детей и социального работника. Они совместно пытались решить проблему, которая возникла в классе. Однако родители к согласию не пришли и продолжали выяснять отношения тет-а-тет уже во дворе.

Відео дня

"Напоминаю — любые проявления агрессии, применение силы, угрозы или использование оружия со стороны родителей на территории учебных заведений является грубым нарушением закона и влекут за собой уголовную ответственность. Такие действия ставят под угрозу жизнь и психологическую безопасность детей и являются абсолютно неприемлемыми", — добавил чиновник горсовета.

Стрельба во дворе школы: что говорят в полиции

Полиция Львовской области подтвердила факт стрельбы на территории школы. По предварительным данным, между двумя родителями учеников произошла ссора в помещении, которая переросла в драку на улице. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил в другого из травматического оружия. Пострадавший был госпитализирован.

"Инспектор СОБ сразу вмешался в драку, отобрал оружие и вызвал скорую. В результате оба мужчины обратились за медицинской помощью", — отметили в ведомстве.

Следователи возбудили дело о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Санкцией статьи предусмотрено заключение на срок от 3 до 7 лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Напомним, в СМИ сообщили, что вечером 20 ноября на Кипре пытались похитить бывшего министра энергетики Украины. Обнародованные детали указывают, что жертвой нападения был Владимир Демчишин, объявленный в розыск еще с 2021 года.