Стрільба у львівській школі: з'явилася реакція Садового

Мер Львова Андрій Садовий засудив конфлікт із застосуванням зброї, який мав місце між батьками третьокласників однієї з міських шкіл.

За його словами, інцидент стався після сварки між школярами, коли батьки дітей прийшли до школи, щоб з'ясувати обставини, але після розмови вже у дворі вступили в конфлікт між собою, написав він у соцмережах.

Унаслідок конфлікту один із чоловіків був поранений. Зараз його стан стабільний, а поліція з'ясовує всі деталі інциденту. За словами градоначальника, подібне в жодному разі не повинно мати місце.

"Будь-яка зброя на території школи — це за межами допустимого. Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди. Такі дії — загроза для дітей, для вчителів, для всіх. Так наче нам мало війни. Гидко навіть чути, що хтось приходить до школи з пістолетом — незалежно від того, хто ця людина", — наголосив він.

Стрільба у школі Львова: що відомо

Інцидент стався на подвір'ї школи №13 вранці 24 листопада. Після зустрічі та розмови в кабінеті директора батьки влаштували сварку, після чого один вихопив пістолет і чотири рази вистрілив в опонента, поранивши його в живіт і ногу.

Як повідомляє "Суспільне", у ситуацію негайно втрутився офіцер освітньої безпеки і відібрав зброю.

Потерпілого доправили в лікарню св. Луки, інший чоловік також звернувся по медичну допомогу і був госпіталізований. Ніхто з учнів і педагогів не постраждав.

"Сьогодні, близько 10-ї години, до нашого закладу доставили потерпілого, віком близько 51 року, з ознаками кримінальної травми, а саме — з кульовим пораненням. Наразі пацієнт перебуває в операційній. Стан його оцінено як стабільний. Йому надається вся необхідна медична допомога", — повідомив заступник медичного директора відокремленого підрозділу "Лікарня св. Луки" Володимир Мельник.

За словами директора департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрія Закалюка, тому, що трапилося, передувало те, що минулого тижня двоє дітей побилися зі ще одним хлопчиком. Саме тому до директора і викликали батьків, і дітей.

"З огляду на те, що цей хлопчик, який побив хлопчика, деколи є конфліктним у класі, прийшли й інші батьки з класу, які також хотіли власне провести цю розмову, тому що дуже часто трапляються конфліктні ситуації в класі, але вони не були присутні під час бесіди з директором", — каже Андрій Закалюк. Після розмови в кабінеті директора батьки вийшли на вулицю, де конфлікт продовжився.

Спочатку між собою лаялися мами, потім втрутився один із батьків.

"Пізніше цей батько, який був у кабінеті, теж вийшов. І під час конфлікту вже між двома чоловіками, один із них мав при собі цю зброю, він її застосував", — додав Закалюк.

Слідчі порушили справу про хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Санкцією статті передбачено ув'язнення на строк від 3 до 7 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

