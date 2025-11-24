Стрельба во львовской школе: появилась реакция Садового

Мэр Львова Андрей Садовый осудил конфликт с применением оружия, который имел место между родителями третьеклассников одной из городских школ.

По его словам, инцидент произошел после ссоры между школьниками, когда родители детей пришли в школу, чтобы выяснить обстоятельства, но после разговора уже во дворе вступили в конфликт между собой, написал он в соцсетях.

В результате конфликта один из мужчин был ранен. Сейчас его состояние стабильное, а полиция выясняет все детали инцидента. По словам градоначальника, подобное ни в коем случае не должно иметь место.

"Любое оружие на территории школы – это за пределами допустимого. Таким людям нужно запретить право на хранение любого оружия. Навсегда. Такие действия – угроза для детей, для учителей, для всех. Как будто нам мало войны. Противно даже слышать, что кто-то приходит в школу с пистолетом — независимо от того, кто этот человек", – подчеркнул он.

Відео дня

Стрельба в школе Львова: что известно

Инцидент имел место во дворе школы №13 утром 24 ноября. После встречи и разговора в кабинете директора родители устроили ссору, после чего один выхватил пистолет и четыре раза выстрелил в оппонента, ранив его в живот и ногу.

Как сообщает "Суспільне", в ситуацию немедленно вмешался офицер образовательной безопасности и отобрал оружие.

Потерпевшего доставили в больницу св. Луки, другой мужчина также обратился за медицинской помощью и был госпитализирован. Никто из учеников и педагогов не пострадал.

"Сегодня, около 10 часов, в наше учреждение доставили пострадавшего, в возрасте около 51 года, с признаками криминальной травмы, а именно — с пулевым ранением. Сейчас пациент находится в операционной. Состояние его оценено как стабильное. Ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — сообщил заместитель медицинского директора обособленного подразделения "Больница св. Луки" Владимир Мельник.

По словам директора департамента образования и культуры Львовского городского совета Андрея Закалюка, случившемуся предшествовало то, что на прошлой неделе двое детей подрались с еще одним мальчиком. Именно поэтому к директору и вызвали родителей, и детей.

"Учитывая то, что этот избивший мальчик порой является конфликтным в классе, пришли и другие родители из класса, которые также хотели собственно провести этот разговор, потому что очень часто случаются конфликтные ситуации в классе, но они не присутствовали во время беседы с директором", — говорит Андрей Закалюк. После разговора в кабинете директора родители вышли на улицу, где конфликт продолжился.

Сначала между собой ругались мамы, потом вмешался один из отцов.

"Позже этот отец, который был в кабинете, тоже вышел. И во время конфликта уже между двумя мужчинами, один из них имел при себе это оружие, он его применил", – добавил Закалюк.

Следователи возбудили дело о хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Санкцией статьи предусмотрено заключение на срок от 3 до 7 лет. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Напомним, в Харькове мужчина выстрелил в парня с протезом, а потом начал его бить.

Также сообщалось, что родители подрались в детском саду во время праздничного представления.