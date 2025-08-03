В Харькове мужчина выстрелил в парня с протезом, а потом начал его бить

Об инциденте сообщают в соцсетях. Известно, что стрелок сбежал и сейчас на месте происшествия работает полиция.

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Стрельба произошла на улице Грицевца в Харькове. О причинах ничего не известно, пишет Новости.LIVE Харьков.

За нападением наблюдали несколько очевидцев — некоторые пытались вмешаться и остановить агрессора.

На видео видно, как один из мужчин стреляет в другого на протезе из пистолета, — потом выяснилось, что это травматическое оружие, — и начал его бить ногами.

Обстоятельства конфликта пока неизвестны. Свидетели вызвали полицию.

Менее чем через час харьковские паблики сообщили, что Нацполиция задержала стрелка. Правоохранители инцидент еще не комментировали.

Видео Фокус не публикует по этическим соображениям.

Пострадавшего доставили в больницу в Харькове. 22-летний парень сообщил, что в него стрелял неизвестный.

У раненого — убойная рана передней брюшной стенки, рассказал директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

Напомним, 8 июля застрелили мужчину в припаркованной на улице машине в Деснянском районе Киева. Открыто производство по статье об умышленном убийстве.

А ночью 23 июля в Киеве прогремели звуки выстрелов: неизвестный в одном из районов города открыл огонь. Вскоре после первых выстрелов на место инцидента прибыли правоохранители.