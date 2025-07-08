Выстрел раздался в 7 утра: в Киеве расследуют загадочное убийство мужчины (видео)

В Деснянском районе столицы застрелили мужчину. Он погиб в припаркованной на улице машине.

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"Сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7 утра", — отметили 8 июля в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.

По предварительным данным, на улице была припаркована машина, в салоне которой сидел мужчина. Нападавший подошел к машине и выстрелил в него, а после этого скрылся. Он полученного огнестрельного ранения пострадавший погиб на месте.

На место преступления отправили следственно-оперативную группу, работников уголовного розыска и кинологов. Правоохранители возбудили дело по статье об умышленном убийстве. Они работают над тем, чтобы установить личность убийцы и задержать его.

Впоследствии в ведомстве опубликовали обновление, что установили личность погибшего. Им оказался 48-летний местный житель.

"Полиция продолжает работать на месте происшествия, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления. За совершение умышленного убийства предусмотрено наказание — до пятнадцати лет лишения свободы", — добавила пресс-служба.

Напомним, 6 июля в Печерском районе Киева заметили мужчину с флагом со свастикой. Полиция отреагировала на сообщение об этом, заявив о возбуждении дела и поиске нарушителя.

8 июля в полиции заявили, что разыскали мужчину, который демонстрировал нацистскую символику. Он оказался иностранцем. Кроме того, правоохранители схватили и его товарища-единомышленника.