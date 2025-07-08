Мужчина вышел в центр Киева с флагом со свастикой: полиция задержала иностранцев (фото)
О том, что на Печерске неизвестный демонстрирует нацистские символы, сообщили в соцсетях. За сутки столичная полиция нашла не только этого человека, но и его товарища-единомышленника.
Розыск дал результат — аналитики установили личность мужчины, которого заметили в Печерском районе с сине-желтым флагом со свастикой. Им оказался 27-летний иностранец. Об этом 8 июля заявили в Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве.
"Как выяснилось в дальнейшем, последний находился на улице вместе со своим 25-летним товарищем, гражданином другой страны, который также был одет в футболку с изображением запрещенного символа тоталитарного режима", — отметили в ведомстве.
Следователи задержали обоих иностранцев. Во время обыска в съемной квартире, где они проживают, нашли одежду, флаг и нарукавный шеврон с элементами символики нацистского тоталитарного режима.
Правоохранители возбудили дело по статье об изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов. За демонстрацию в центре Киева иностранцам грозит до пяти лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, 7 июля в киевской полиции информировали, что во время мониторинга сети наткнулись на пост о демонстрации флага со свастикой в центре столицы. В соцсетях предполагали, что фото мужчины с нацистским флагом на Печерске могут использовать в своих целях российские пропагандисты.
Также 7 июля в соцсетях появилось видео с одесского пляжа. На берег вынесло крыло сбитого "Шахеды", когда там отдыхали местные жители и туристы. Несмотря на предостережения ГСЧС люди бесстрашно тащили обломки БПЛА.