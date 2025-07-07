В центре Киева заметили мужчину с нацистской символикой: полиция отреагировала (фото)

Неизвестный демонстрировал флаг со свастикой в Печерском районе столицы. В киевской полиции заявили, что возбудили дело и разыскивают его.

"Чувак с украинским флагом и нацистской символикой на Печерске. Не удивляйтесь, если это завтра будет у (Владимира — ред.) Соловьева", — передали 6 июля в соцсетях, намекая на вероятное использование этого российской пропагандой.

Фото, сделанное в центре Киева Фото: Telegram / Труха Киев

В столичной полиции 7 июля сообщили, что во время мониторинга сети обнаружили пост о демонстрации флага со свастикой. Правоохранители внесли об этом данные в Единый реестр досудебных расследований, возбудив дело по статье об изготовлении и распространении нацистской символики.

"Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности нарушителя и привлечению его к ответственности. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", — отметили в ведомстве.

Напомним, 6 июля стало известно, что в Киеве двое мужчин "обмывали" новую люксовую машину Bentley Bentayga. Они выпили в клубе Mayachok, взяли там "девушек и собаку", после чего уехали. Однако поездка длилась недолго, и ценная покупка оказалась в кювете.

7 июля в СБУ заявили о задержании двух агентов ФСБ, которые готовили теракт против "азовцев". Россияне собирались следить за служебной машиной воинов в режиме реального времени, чтобы в нужный момент активировать взрывчатку. Завербованные ими мужчины оказались рецидивистами.