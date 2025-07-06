Не поездили и день: в Киеве владельцы "обмывали" купленное авто Bentley и разбили его вдребезги

Водитель, как утверждается, даже не понял, что случилось, и после столкновения с деревом поинтересовался, кто был за рулем.

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В Киеве двое мужчин "обмывали" купленное люксовое авто Bentley Bentayga и попали в ДТП. В результате машину разбили вдребезги. Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на собственные источники.

Автопроисшествие произошло в ночь на 6 июля на Жуковом Острове. По словам очевидцев, двое мужчин "обмывали" дорогую покупку и решили отметить это в пляжном клубе Mayachok.

Хорошо "остограмившись" в клубе мужчины взяли "девушек и собаку", сели в автомобиль и уехали. Поездка длилась недолго и закончилась в кювете.

Водитель Bentley Bentayga не справился с управлением и автомобиль влетел в трухлявое дерево и перевернулся. Все, кто находился в салоне отделались легким испугом и царапинами. Водитель, как утверждается, даже не понял, что случилось, и выдал фразу "А кто был за рулем?" Выжил и собачка, но сбежал из-за стресса. А вот Bentley досталось — на нем не осталось "живого места".

Регистрация автомобиля настолько свежая, что госномер даже еще не бьется по базам.

Напомним, что в Венгрии 6 июля автобус с детьми из Украины попал в ДТП. Известно о 19 пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Токио мужчина 10 лет собирал деньги на Ferrari и потерял его сразу после покупки. На память у него осталось только фото.