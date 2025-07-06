Не поїздили і день: в Києві власники "обмивали" куплене авто Bentley і розтрощили його вщент

Водій, як стверджується, навіть не зрозумів, що трапилося, і після зіткнення з деревом поцікавився, хто був за кермом.

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У Києві двоє чоловіків "обмивали" куплене люксове авто Bentley Bentayga і потрапили в ДТП. В результаті автівку розтрощили вщент. Про це пише "Телеграф" з посиланням на власні джерела.

Автопригода сталася в ніч проти 6 липня на Жуковому Острові. За словами очевидців, двоє чоловіків "обмивали" дорогу покупку та вирішили відзначити це у пляжному клубі Mayachok.

Добре "остограмившись" у клубі чоловіки взяли "дівчат і собаку", сіли в автомобіль і поїхали. Поїздка тривала недовго і закінчилася в кюветі.

Водій Bentley Bentayga не впорався з кермуванням і автомобіль влетів у трухляве дерево і перекинувся. Всі, хто перебував у салоні відбулися легким переляком і подряпинами. Водій, як стверджується, навіть не зрозумів, що трапилося, і видав фразу "А хто був за кермом?" Вижив і собачка, але втік через стрес. А от Bentley дісталося — на ньому не лишилося "живого місця".

Реєстрація автівки настільки свіжа, що держномер навіть ще не б'ється по базах.

Нагадаємо, що в Угорщині 6 липня автобус з дітьми з України потрапив у ДТП. Відомо про 19 постраждалих.

Раніше повідомлялося, що в Токіо чоловік 10 років збирав гроші на Ferrari і втратив його одразу після покупки. На згадку в нього лишилося лише фото.