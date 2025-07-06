В Угорщині автобус з дітьми з України потрапив у ДТП: багато постраждалих, є важкі

В автобусі на момент ДТП перебували 77 осіб. 19 дітей отримали поранення, 4 дітей перебувають у важкому стані.

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В Угорщині 6 липня 2025 року, близько 5-ї години ранку автобус, який перевозив українських дітей, потрапив у ДТП. Є постраждалі серед пасажирів. Про це повідомило Консульство України в Ніредьгазі в Угорщині.

"Автобус, що перевозив українських дітей, за невстановлених обставин з'їхав з дороги та перекинувся набік на автодорозі 442 між Кунсентмартоном і Тисафельдваром (Угорщина). За інформацією угорських оперативних служб, на місці події тривають рятувальні заходи", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в автобусі на момент ДТП перебували 77 осіб. 19 дітей отримали поранення, 4 дітей перебувають у важкому стані.

Загиблих немає.

Постраждалі доправлені до лікарень у містах Солнок, Кечкемет і Сентеш.

Решта пасажирів зараз перебувають у Будинку культури міста Кунсентмартон. У співпраці з місцевою владою їм забезпечено тимчасове розташування та сніданок.

Нагадаємо, що група українських підлітків, яка прибула у Францію по обміну, потрапила в ДТП на північному заході Франції. Автобус, в якому були дорослі й діти, перекинувся в кювет в регіоні Сарт.

Місяць тому в Києві у ДТП потрапив мікроавтобус, який їхав у збірний пункт та перевозив мобілізованих.