В Венгрии автобус с детьми из Украины попал в ДТП: много пострадавших, есть тяжелые

В автобусе на момент ДТП находились 77 человек. 19 детей получили ранения, 4 детей находятся в тяжелом состоянии.

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В Венгрии 6 июля 2025 года, около 5 часов утра автобус, который перевозил украинских детей, попал в ДТП. Есть пострадавшие среди пассажиров. Об этом сообщило Консульство Украины в Ниредьгазе в Венгрии.

"Автобус, перевозивший украинских детей, при неустановленных обстоятельствах съехал с дороги и перевернулся на бок на автодороге 442 между Кунсентмартоном и Тисафельдваром (Венгрия). По информации венгерских оперативных служб, на месте происшествия продолжаются спасательные мероприятия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в автобусе на момент ДТП находились 77 человек. 19 детей получили ранения, 4 детей находятся в тяжелом состоянии.

Погибших нет.

Пострадавшие доставлены в больницы в городах Солнок, Кечкемет и Сентеш.

Остальные пассажиры сейчас находятся в Доме культуры города Кунсентмартон. В сотрудничестве с местными властями им обеспечено временное расположение и завтрак.

Напомним, что группа украинских подростков, которая прибыла во Францию по обмену, попала в ДТП на северо-западе Франции. Автобус, в котором были взрослые и дети, перевернулся в кювет в регионе Сарт.

Месяц назад в Киеве в ДТП попал микроавтобус, который ехал в сборный пункт и перевозил мобилизованных.