В ФСБ хотели наблюдать в режиме реального времени: в Запорожье готовили подрыв "азовцев"

В Запорожье поймали двух агентов российской ФСБ. Они собирались взорвать воинов "Азова".

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Теракт планировался в прифронтовых регионах Украины. Как сообщили в Службе безопасности Украины 7 июля, его жертвами должны были стать бойцы 12-й бригады спецназначения "Азов" НГУ. Контрразведка выяснила, что по заказу вражеской спецслужбы агенты должны были заложить самодельную взрывчатку под служебную машину военных, которые служат на фронте.

Ранее завербованные ФСБ мужчины уже неоднократно бывали за решеткой — отбывали наказание за разбой и торговлю наркотиками. Россияне обратили на них внимание из-за жены одного из рецидивистов, которая живет во временно оккупированном Бердянске и работает на захватчиков.

Фото задержанного агента ФСБ Фото: Служба безпеки України Фото задержанного российского агента Фото: Служба безпеки України

По указаниям спецслужбы украинцы изготовили взрывчатку и начали следить за машиной. Кроме того, они должны были на месте будущего теракта установить скрытую камеру, чтобы работники ФСБ имели доступ к онлайн-трансляции оттуда. По плану врага, это позволило бы отследить прибытие "азовцев" и дистанционно активировать устройство в нужный момент.

Дома у задержанных обнаружили компоненты для новых взрывных устройств Фото: Служба безпеки України Эти компоненты изъяли работники СБУ Фото: Служба безпеки України

Однако план ФСБ провалился — агентов разоблачили и задержали. Во время обысков в их домах нашли взрывное устройство, компоненты для новых взрывчаток и телефоны, с помощью которых рецидивисты связывались с куратором. Им сообщили о подозрении по двум статьям — о государственной измене по предварительному сговору группы лиц во время военного положения и о незаконном изготовлении и хранении взрывчатки по предварительному сговору группы лиц.

Агентов ФСБ взяли под стражу без права на залог. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, 5 июля в Одессе прогремел взрыв, в припаркованном Opel пострадал мужчина. В СБУ заявили о попытке теракта.

48-летний лаборант одного из харьковских университетов изготавливал взрывчатку по заказу вражеских спецслужб. Готовые устройства со спрятанной должны были забрать исполнители терактов.