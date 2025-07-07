У ФСБ хотіли спостерігати в режимі реального часу: у Запоріжжі готували підрив "азовців"

У Запоріжжі спіймали двох агентів російської ФСБ. Вони збирались підірвати воїнів «Азову».

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Теракт планувався у прифронтових регіонах України. Як повідомили у Службі безпеки України 7 липня, його жертвами мали стати бійці 12-ї бригади спецпризначення "Азов" НГУ. Контррозвідка з’ясувала, що за замовленням ворожої спецслужби агенти мали закласти саморобну вибухівку під службову машину військових, які служать на фронті.

Раніше завербовані ФСБ чоловіки вже неодноразово бували за ґратами — відбували покарання за розбій та торгівлю наркотиками. Росіяни звернули на них увагу через дружину одного з рецидивістів, яка живе у тимчасово окупованому Бердянську й працює на загарбників.

Фото затриманого агента ФСБ Фото: Служба безпеки України Фото затриманого російського агента Фото: Служба безпеки України

За вказівками спецслужби українці виготовили вибухівку та почали стежити за автівкою. Окрім того, вони мали на місці майбутнього теракту встановити приховану камеру, щоб працівники ФСБ мали доступ до онлайн-трансляції звідти. За планом ворога, це дозволило б відстежити прибуття "азовців" та дистанційно активувати пристрій у потрібний момент.

Вдома у затриманих виявили компоненти для нових вибухових пристроїв Фото: Служба безпеки України Ці компоненти вилучили працівники СБУ Фото: Служба безпеки України

Однак план ФСБ провалився — агентів викрили й затримали. Під час обшуків в їхніх оселях знайшли вибуховий пристрій, компоненти для нових вибухівок і телефони, за допомогою яких рецидивісти зв’язувались з куратором. Їм повідомили про підозру за двома статтями — про державну зраду за попередньою змовою групи осіб під час воєнного стану і про незаконне виготовлення й зберігання вибухівки за попередньою змовою групи осіб.

Агентів ФСБ взяли під варту без права на заставу. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 5 липня в Одесі прогримів вибух, у припаркованому Opel постраждав чоловік. У СБУ заявили про спробу теракту.

48-річний лаборант одного з харківських університетів виготовляв вибухівку за замовленням ворожих спецслужб. Готові пристрої зі схованою мали забрати виконавці терактів.