В Одесі підірвали авто нібито з військовим: у СБУ кваліфікували це як теракт

Уранці 5 липня в Одесі стався вибух в автомобілі Opel, припаркованому на вулиці Варненській Київського району міста, внаслідок якого постраждав чоловік. Служба безпеки України офіційно кваліфікувала подію як спробу теракту.

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На місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба, повідомила пресслужба силового відомства.

"Наразі відомо, що постраждав чоловік, який перебував усередині транспортного засобу. Йому надається медична допомога", — йдеться в повідомленні.

За цим інцидентом СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею 258, частина 2 Кримінального кодексу — "терористичний акт". Слідчі органи проводять комплексні заходи для встановлення винних.

Нагадаємо, вранці 5 липня місцеві ЗМІ та соцмережі повідомляли про вибух автомобіля Opel у Київському районі Одеси, від якого постраждав чоловік. За даними місцевих жителів, за кермом під час вибуху в автомобілі нібито перебував військовий. Однак поліція та СБУ не підтверджували факт того, що саме військовий постраждав під час вибуху.

Служба безпеки України 2 липня повідомила, що в Харкові запобігли теракту. 48-річний лаборант одного з харківських університетів, який був завербований ФСБ, виготовив три саморобні вибухові пристрої, щоб підірвати їх біля держустанов.