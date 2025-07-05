В Одесі вибухнуло авто: за кермом був військовий, — ЗМІ (фото, відео)

В Одесі вранці 5 липня стався інцидент з українським військовослужбовцем. Коли чоловік сів в автомобіль, пролунав вибух.

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Вибух стався в автомобілі Opel, який знаходився на вулиці Варненській. За попередніми даними пресслужби Головного управління Національної поліції в Одеській області, чоловік, який перебував у машині, вижив. Наразі йому надають медичну допомогу.

"На місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та співробітники вибухотехнічної служби. Правову кваліфікацію події буде надано після з'ясування всіх обставин", — ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що інформація про вибух авто саме з військовослужбовцем з'явилася в місцевих ЗМІ. Видання "Думская" з посиланням на очевидців пише, що за кермом був військовий. Однак у Нацполіції цього поки що не підтверджували.

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Раніше повідомлялося, в окупованому Луганську внаслідок вибуху загинув колишній "мер" Луганська Маноліс Пілавов. Вибуховий пристрій нібито привели в дію, коли чоловік проходив повз.

Пізніше стало відомо, що до інциденту може бути причетна жінка-смертниця, яка несла із собою "вибухонебезпечний предмет".