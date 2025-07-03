В окупованому Луганську підірвали колишнього "мера" Пілавова, — росЗМІ (фото)

В центрі Луганська вранці 1 липня пролунав вибух. Російські медіа пишуть, що внаслідок інциденту загинув колишній так званий "мер" окупованого міста.

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Російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС пише з посиланням на оперативні служби, що загиблий — колишній "мер" Луганська Маноліс Пілавов. Він очолював окупаційну адміністрацію з 2014-го по 2023 рік.

Російські медіа поширюють фото загиблого під час вибуху в Луганську колишнього "мера" Фото: Відкриті джерела

За даними російських медіа, вибух стався на вулиці Тараса Шевченка. Вибуховий пристрій нібито привели в дію, коли Пілавов проходив повз.

В окупаційній адміністрації станом на 13:00 повідомляли про одного загиблого і трьох постраждалих внаслідок вибуху в центрі Луганська. Один із постраждалих перебував у тяжкому стані.

Нагадаємо, в ніч на 1 липня ЗСУ вдарили по окупованому Луганську. Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко повідомляв про ураження логістики окупантів, а моніторингові Telegram-канали уточнювали, що удару було завдано по нафтосховищу.

Фокус 1 липня писав, як атака ЗСУ на нафтобазу в Луганську вплине на можливості окупантів на фронті.

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