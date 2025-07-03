В оккупированном Луганске взорвали бывшего "мэра" Пилавова, — росСМИ (фото)

В центре Луганска утром 3 июля прогремел взрыв. Российские медиа пишут, что в результате инцидента погиб бывший так называемый "мэр" оккупированного города.

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Российское пропагандистское информационное агентство ТАСС пишет со ссылкой на оперативные службы, что погибший — бывший "мэр" Луганска Манолис Пилавов. Он возглавлял оккупационную администрацию с 2014-го по 2023 год.

Российские медиа распространяют фото погибшего при взрыве в Луганске бывшего "мэра" Фото: Відкриті джерела

По данным российских медиа, взрыв произошел на улице Тараса Шевченко. Взрывное устройство якобы привели в действие, когда Пилавов проходил мимо.

В оккупационной администрации по состоянию на 13:00 сообщали об одном погибшем и трех пострадавших в результате взрыва в центре Луганска. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии. Следственный комитет РФ возбудил по факту взрыва дело.

Telegram-канал Astra уточнял, что инцидент произошел рядом с краеведческим музеем. Там проходило открытие выставки, посвященной так называемой операции "Поток", во время которой российские военные пытались зайти в тыл украинских бойцов в районе Суджи Курской области газовой трубой.

Комментариев со стороны Украины на момент публикации материала не было.

Что известно про Манолиса Пилавова

В 2015 году Служба безопасности Украины объявила Манолиса Пилавова в розыск как активного участника незаконного вооруженного формирования.

В сентябре 2014 года он агитировал луганчан "поддерживать" так называемую "Луганскую народную республику" и участвовал в мероприятиях, которые организовывали ее представители.

Манолис Пилавов возглавлял оккупационную администрацию Луганска в 2014-2023 годах Фото: Baza

Напомним, в ночь на 1 июля ВСУ ударили по оккупированному Луганску. Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко сообщал о поражении логистики оккупантов, а мониторинговые Telegram-каналы уточняли, что удар был нанесен по нефтехранилищу.

Фокус 1 июля писал, как атака ВСУ на нефтебазу в Луганске повлияет на возможности оккупантов на фронте.