Пілавова підірвала жінка-смертниця: у РФ озвучили перші версії вибуху в Луганську

Представники російських окупантів, які з'ясовують деталі вибуху в Луганську та смерті ексмера Маноліса Пілавова, підозрюють, що до інциденту може бути причетна жінка-смертниця. При цьому росіяни не пояснили, чи пов'язані ці підозри з "українським слідом".

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Згідно з попередніми даними окупаційної влади, загибель Пілавова сталась через терористичний акт, розповіло росЗМІ "РИА Новости" з посиланням на слідчий комітет. При цьому російські журналісти отримали деякі деталі інциденту від неназваного джерела у правоохоронних органах. Анонім повідомив, що начебто колаборанта підірвала жінка, яка несла "вибухонебезпечний предмет".

Допис росЗМІ з версією загибелі Пілавова з'явився о 18:56 3 липня, через 10 годин після вибуху. При цьому не наведено ніяких доказів (фото, відео), які б підтверджували слова анонімного джерела.

Вибух в Луганську - росЗМІ про перші версії загибелі Пілавова Фото: Скриншот

Про те, що до подій в Луганську може бути причетні жінка, також написало росЗМІ ТАСС. Анонімні співрозмовники запевнили, що це була смертниця. Водночас на відео з місця подій не помітно двох тіл, а імені загиблої жодні джерела не вказують. Також є публікація у каналі Baza, у якому ідеться про те, що жінка, ймовірно, не знала, що несе вибухівку, а детонація відбулась дистанційно.

Тим часом слідчий комітет РФ повідомив у Telegram, що на місці вибуху працюють експерти луганського криміналістичного центру. Також зауважують, що кваліфікують підрив Пілавова за трьома статтями Кримінального кодексу: теракт (п. "б" ч. 3 ст. 205 КК РФ), незаконна купівля вибухівки (ч. 1 ст. 222.1), незаконне виготовлення вибухонебезпечних предметів (ч. 1 ст. 223.1).

Вибух в Луганську — як загинув Маноліс Пілавов

Зазначимо, зранку 3 липня у росЗМІ повідомили про вибух в центру окупованого Луганська, внаслідок якого загинув чоловік, а ще троє громадян отримали поранення. Згодом стало відомо, що загиблий — колишній мер Луганська Маноліс Пілавов. Ексмер керував міською адміністрацією окупаційної влади з 2014 по 2023 рік. Його внесли у базу даних "Мтротворець". Активісти зібрали інформацію з відкритих джерел про те, що посадовець ходив вулицями населеного пункту та переконував людей у кращому житті під владою Кремля. Крім того, СБУ також розслідувало діяльність Пілавова та оголосило йому підозру за ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу (спроба повалити конституційний лад, покарання — до 10 років тюрми).

Раніше схожий підрив стався у травні 2025 року. Як повідомили росЗМІ, внаслідок вибуху загинув російський військовий Заур Гурцієв, причетний до авіаударів по Маріуполю у перші тижні вторгнення РФ. Як з'ясували джерела росЗМІ, до нього підійшов чоловік, який ніс сумку з вибухівкою.

Нагадуємо, Фокус отримав ексклюзивну інформацію про те, які українські спецслужби причетні до інциденту в Луганську, внаслідок якого загинув Пілавов.