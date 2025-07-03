Друг Плотницького: "ексмера" окупованого Луганська Пілавова ліквідувала СБУ, — джерела Фокуса

СБУ ліквідувала "ексглаву" окупаційної адміністрації Луганська Маноліса Пілавова. Колаборант приїхав на виставку, присвячену операції ЗС РФ "Поток".

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В автомобілі Маноліса Пілавова спрацювала вибухівка. Про це повідомили джерела Фокуса у спецслужбах.

Пілавов був одним з ідеологів так званої "Луганської народної республіки" і соратником глави "ЛНР" Ігоря Плотницького. Колаборант брав участь у поваленні державного ладу, зазначили співрозмовники.

Близьке до російських силовиків медіа Baza пише, що Пілавов загинув від вибуху в центрі Луганська на вулиці Тараса Шевченка. Поранення дістали три людини.

Інше російське ЗМІ Mash повідомляє про спрацьовування саморобної вибухівки (СВВ), закладеної за дверима будинку на вулиці Тараса Шевченка поруч із краєзнавчим музеєм, де відкривалася виставка, присвячена операції російських окупантів "Потік" у Курській області.

СВУ було в сумці у жінки, яка підійшла до дверей. Вибух пролунав, коли двері відчинили. Слідчий комітет Росії відкрив справу за фактом вибуху.

Маноліса Пілавова ліквідували: коли його зробили "мером" Луганська

Російські окупанти призначили Пілавова "мером" Луганська 2014 року, на посаді він перебував до 2023 року.

Маноліс Пілавов з 2015 року перебував у розшуку. Його обвинувачували за трьома статтями Кримінального кодексу: насильницька зміна чи повалення конституційного ладу (захоплення державної влади), посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичної організації.

Маноліса Пілавова шукали з 2015 року

Нагадаємо, росіяни підтверджували загибель заступника головкому ВМФ Росії Михайла Гудкова в Курській області.

Крім цього, 2 липня офіцер ЗСУ Андрій Ткачук повідомив про ліквідацію топ-менеджера ЗС РФ ударом по пункту управління 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ.