Друг Плотницкого: "экс-мэра" оккупированного Луганска Пилавова ликвидировала СБУ, – источники Фокуса

СБУ ликвидировала "экс-главу" оккупационной администрации Луганска Манолиса Пилавова. Колаборант приехал на выставку, посвященную операции ВС РФ "Поток".

Related video

В автомобиле Манолиса Пилавова сработала взрывчатка. Об этом сообщили источники Фокуса в спецслужбах.

Пилавов был одним из идеологов так называемой "Луганской народной республики" и соратником главы "ЛНР" Игоря Плотницкого. Колаборант участвовал в свержении государственного строя, отметили собеседники.

Близкое к российским силовикам медиа Baza пишет, что Пилавов погиб от взрыва в центре Луганска на улице Тараса Шевченко. Ранения получили три человека.

Другое российское СМИ Mash сообщает о срабатывании самодельной взрывчатки (СВУ), заложенной за дверью дома на улице Тараса Шевченко рядом с краеведческим музеем, где открывалась выставка, посвященной операции российских оккупантов "Поток" в Курской области.

СВУ было в сумке у подошедшей к двери женщине. Взрыв раздался, когда дверь открыли. Следственный комитет России открыл дело по факту взрыва.

Манолиса Пилавова ликвидировали: когда его сделали "мэром" Луганска

Российские оккупанты назначили Пилавова "мэром" Луганска в 2014 году, на должности он пребывал до 2023 года.

Манолис Пилавов с 2015 года пребывал в розыске. Его обвиняли по трем статьям Уголовного кодекса: насильственное изменение или свержение конституционного строя (захват государственной власти), посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической организации.

Манолиса Пилавова искали с 2015 года

Напомним, россияне подтверждали гибель заместителя главкома ВМФ России Михаила Гудкова в Курской области.

Кроме этого, 2 июля офицер ВСУ Андрей Ткачук сообщил о ликвидации топ-менеджера ВС РФ ударом по пункту управления 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ.