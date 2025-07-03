В России подтвердили гибель заместителя главкома флота РФ Михаила Гудкова (фото)

Михаил Гудков погиб на территории Курской области вместе с еще одним офицером РФ Нариманом Шихалиевым. Ранее заместитель главкома ВМФ России командовал 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты, которая совершала военные преступления против бойцов ВСУ и гражданских.

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Михаил Гудков погиб, выполняя долг офицера вместе со своими однополчанами, сообщил губернатор Приморского края России Олег Кожемяко.

"Мы много общались с Михаилом Евгеньевичем. Это был сильный духом воин, который не представлял себя нигде, кроме флота. Став заместителем главкома ВМФ, он не перестал лично выезжать на позиции наших морпехов. Вместе с командиром погиб его верный товарищ и наш общий друг Нариман Шихалиев", — говорится в сообщении.

Отметим, что еще ночью 3 июля российские Telegram-каналы сообщали о гибели Михаила Гудкова.

Михаил Гудков: что известно о заместителе главнокомандующего ВМФ РФ

Согласно информации, обнародованной на сайте Evocation, Михаил Гудков — кадровый российский военный родом из города Уссурийск. Учился в Новосибирском высшем военном командном училище. Гудков удостоен личной похвалы Путина и Шойгу "за мужество и героизм".

Шойгу награждает Гудкова Фото: Evocation

С 24 февраля 2022 года Гудков участвовал в составе подразделений из западного округа РФ в войне против Украины.

Гудков командовал некоторыми подразделениями 155 бригады на Херсонском направлении, прославился как жесткий руководитель. По информации медиа, он также причастен к убийствам гражданских жителей Херсонской и Харьковской областей.

В октябре 2023 года Михаил Гудков лично получил награду из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу. Тот вручил ему "золотую звезду" за "мужество и воинскую доблесть".

Напомним, вечером 2 июля в Харцызске на временно оккупированной Донетчине прогремели взрывы: в сети сообщили об атаке по складу боеприпасов, из-за чего произошла масштабная детонация.

Также 2 июля в эфире телемарафона военный эксперт и офицер ВСУ Андрей Ткачук рассказал, как ВСУ ликвидировали топ-менеджера ВС РФ.