В сети сообщили о ликвидации заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Михаила Гудкова (фото)

Российские паблики сообщили о гибели командира 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, а с марта 2025 года — заместителя главнокомандующего ВМФ РФ Михаила Гудкова.

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Михаил Гудков якобы погиб при исполнении воинского долга на фронте, отмечают российские Telegram-каналы.

О его гибели сообщили вечером 2 июля.

"Кавалер многих орденов. Погиб, выполняя свой воинский долг в зоне "СВО". Светлая память героям", — говорится в сообщении.

Скриншот | сообщение о ликвидации Гудкова

Об обстоятельствах его смерти не сообщается. Официальной информации о ликвидации Гудкова на момент публикации не поступало.

Кто такой Михаил Гудков: что известно об оккупанте

Evocation | Шойгу награждает Гудкова

Согласно информации, обнародованной на сайте Evocation, Михаил Гудков — кадровый российский военный родом из города Уссурийск. Учился в Новосибирском высшем военном командном училище. Гудков удостоен личной похвалы Путина и Шойгу "за мужество и героизм".

С 24 февраля 2022 года Гудков участвовал в составе подразделений из западного округа РФ в войне против Украины.

Гудков командовал некоторыми подразделениями 155 бригады на Херсонском направлении, прославился как жесткий руководитель. По информации медиа, он также причастен к убийствам гражданских жителей Херсонской и Харьковской областей.

В октябре 2023 года Михаил Гудков лично получил награду из рук министра обороны РФ Сергея Шойгу. Тот вручил ему "золотую звезду" за "мужество и воинскую доблесть".

Напомним, вечером 2 июля в Харцызске на временно оккупированной Донетчине прогремели взрывы: в сети сообщили об атаке по складу боеприпасов, из-за чего произошла масштабная детонация.

Также 2 июля в эфире телемарафона военный эксперт и офицер ВСУ Андрей Ткачук рассказал, как ВСУ удалось ликвидировать топ-менеджера ВС РФ.