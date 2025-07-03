У мережі повідомили про ліквідацію заступника головнокомандувача ВМФ РФ Михайла Гудкова (фото)

Російські пабліки повідомили про загибель командира 155 окремої гвардійської бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, а з березня 2025 року — заступника головнокомандувача ВМФ РФ Михайла Гудкова.

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Михайло Гудков нібито загинув під час виконання військового обов'язку на фронті, зазначають російські Telegram-канали.

Про його гибель повідомили увечері 2 липня.

"Кавалер багатьох орденів. Загинув, виконуючи свій військовий обов'язок у зоні "СВО". Світла пам'ять героям", — йдеться у повідомленні.

Скриншот | повідомлення про ліквідацію Гудкова

Про обставини його смерті не повідомляється. Офіційної інформації про ліквідацію Гудкова на момент публікації не надходило.

Хто такий Михайло Гудков: що відомо про окупанта

Evocation | Шойгу нагороджує Гудкова

Відповідно до інформації, оприлюдненої на сайті Evocation, Михайло Гудков — кадровий російський військовий родом із міста Уссурійськ. Навчався у Новосибірському вищому військовому командному училищі. Гудков удостоєний особистої похвали Путіна і Шойгу "за мужність і героїзм".

З 24 лютого 2022 року Гудков брав участь у складі підрозділів із західного округу РФ у війні проти України.

Гудков командував деякими підрозділами 155 бригади на Херсонському напрямку, прославився як жорсткий керівник. За інформацією медіа, він також причетний до вбивств цивільних мешканців Херсонської та Харківської областей.

У жовтні 2023 року Михайло Гудков особисто отримав нагороду з рук міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Той вручив йому "золоту зірку" за "мужність і військову доблесть".

Нагадаємо, увечері 2 липня у Харцизьку на тимчасово окупованій Донеччині пролунали вибухи: у мережі повідомили про атаку по складу боєприпасів, через що відбулася масштабна детонація.

Також 2 липня в етері телемарафону військовий експерт і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук розповів, як ЗСУ вдалося ліквідувати топменеджера ЗС РФ.