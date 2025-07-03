Пилавова взорвала женщина-смертница: в РФ озвучили первые версии взрыва в Луганске

Представители российских оккупантов, которые выясняют детали взрыва в Луганске и смерти экс-мэра Манолиса Пилавова, подозревают, что к инциденту может быть причастна женщина-смертница. При этом россияне не объяснили, связаны ли эти подозрения с "украинским следом".

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Согласно предварительным данным оккупационных властей, гибель Пилавова произошла из-за террористического акта, рассказало росСМИ "РИА Новости" со ссылкой на следственный комитет. При этом российские журналисты получили некоторые детали инцидента от неназванного источника в правоохранительных органах. Аноним сообщил, что якобы коллаборациониста взорвала женщина, которая несла "взрывоопасный предмет".

Сообщение росСМИ с версией гибели Пилавова появилось в 18:56 3 июля, через 10 часов после взрыва. При этом не приведено никаких доказательств (фото, видео), которые бы подтверждали слова анонимного источника.

Взрыв в Луганске — росСМИ о первых версиях гибели Пилавова Фото: Скриншот

О том, что к событиям в Луганске может быть причастны женщина, также написало росСМИ ТАСС. Анонимные собеседники заверили, что это была смертница. В то же время на видео с места событий не заметно двух тел, а имени погибшей никакие источники не указывают. Также есть публикация в канале Baza, в котором говорится о том, что женщина, вероятно, не знала, что несет взрывчатку, а детонация произошла дистанционно.

Между тем следственный комитет РФ сообщил в Telegram, что на месте взрыва работают эксперты луганского криминалистического центра. Также отмечают, что квалифицируют подрыв Пилавова по трем статьям Уголовного кодекса: теракт (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконная покупка взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1), незаконное изготовление взрывоопасных предметов (ч. 1 ст. 223.1).

Взрыв в Луганске — как погиб Манолис Пилавов

Отметим, утром 3 июля в росСМИ сообщили о взрыве в центре оккупированного Луганска, в результате которого погиб мужчина, а еще трое граждан получили ранения. Впоследствии стало известно, что погибший — бывший мэр Луганска Манолис Пилавов. Экс-мэр руководил городской администрацией оккупационной власти с 2014 по 2023 год. Его внесли в базу данных "Мтротворец". Активисты собрали информацию из открытых источников о том, что чиновник ходил по улицам населенного пункта и убеждал людей в лучшей жизни под властью Кремля. Кроме того, СБУ также расследовало деятельность Пилавова и объявило ему подозрение по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса (попытка свергнуть конституционный строй, наказание — до 10 лет тюрьмы).

Ранее похожий подрыв произошел в мае 2025 года. Как сообщили росСМИ, в результате взрыва погиб российский военный Заур Гурциев, причастный к авиаударам по Мариуполю в первые недели вторжения РФ. Как выяснили источники росСМИ, к нему подошел мужчина, который нес сумку со взрывчаткой.

Напоминаем, Фокус получил эксклюзивную информацию о том, какие украинские спецслужбы причастны к инциденту в Луганске, вследствие которого погиб Пилавов.