Подошел вплотную к майору Гурциеву и активировал бомбу: росСМИ рассказали о подрывнике (фото)

Мужчина, который погиб вместе с российским военным и заместителем мэра Ставрополя Зауром Гурциевым 29 мая, нес бомбу в собственной сумке и намеренно подошел вплотную к цели, чтобы взрыв сработал. Подрывник собственноручно активировал бомбу, написали российские журналисты.

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О деталях покушения на Заура Гурциева рассказало росСМИ Shot.

РосСМИ сообщило о расследовании на основе рассказов собственных анонимных источников в органах правопорядка города Ставрополя в Краснодарском крае РФ. Источники подтвердили, что второй погибший, которого обнаружили на месте инцидента, — это 29-летний Никита Пеньков. Выяснилось, что оба россиянина погибли от взрывчатки, которую Пеньков нес в сумке. При этом он знал о смертельном грузе, поскольку собственноручно включил детонатор, когда подошел вплотную к объекту, написало Shot. Также источники рассказали, что бомба не имела оболочки, поэтому не удалось отыскать никаких обломков взрывного устройства.

В Telegram-канале росСМИ опубликовали фото подрывника. Указывается, что это житель Краснодарского края. Медиа Baza добавило, что событие произошло возле дома, в котором Пеньков арендовал квартиру: российский офицер стоял прямо под подъездом. Также медиа привело мнение другого источника, который предполагает, что бомбу активировали дистанционно.

Заур Гурциев — как выклинает подрывник Никита Пенков Фото: Shot

Следствие пока не установило, были ли знакомы подрывник и жертва, написали российские медиа. Указано, что полиция провела обыски в доме Пенькова, ничего подозрительного (оружия, взрывчатки и т.д.) не обнаружила. Открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 2 ст. 105 "убийство двух и более лиц" и ч. 1 ст. 222.1 "незаконное хранение взрывчатки".

Заур Гурциев — детали подрыва

Отметим, утром 29 мая Фокус писал о гибели Заура Гурциева, которое произошло в полночь. РосСМИ написали о взрыве во дворе дома на ул. Чехова в Ставрополе. На видео с места событий — двое мужчин, погибших в результате подрыва гранаты. Одним из погибших оказался Гурциев — российский военный, майор ВС РФ, который при поддержке Кремля стал заместителем мэра Ставрополя. Прокремлевские медиа рассказали о том, что майор руководил воинской частью, которая бомбила Мариуполь в начале вторжения в 2022 году. Среди прочего, военный "усовершенствовал" технику наведения на цель, чтобы ракеты РФ наносили больше вреда защитникам украинского города. Украинские спецслужбы не комментировали подрыв Гурциева в РФ, а губернатор Владимир Владимиров сразу заподозрил "теракт украинцев".

Тем временем 19 мая издание "Главком" рассказало о гибели еще одного участника российского вторжения в Украину — боксера из Донецка Артема Кудрявца. С 2014 года Кудрявец поддерживал создание так называемых "ДНР/ЛНР", затем присоединился к вторжению 2022 года и погиб весной 2025.

Напоминаем, в феврале ГУР Минобороны рассказало о ликвидации коллаборанта на оккупированной части Запорожской области, которую устроило ФСБ РФ.