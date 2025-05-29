Руководил обстрелами Мариуполя: майор ВС РФ погиб от взрыва гранаты в Ставрополе

В России в Ставрополе в ночь на 29 мая от подрыва гранаты погиб заместитель мэра города, майор армии РФ Заур Гурциев, который руководил бомбардировками Мариуполя в 2022 году.

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Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram.

"В результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО ("Специальной военной операции, как Кремль называет войну против Украины — ред.), участник программы "Время героев" Заур Александрович Гурциев", — написал Владимиров.

Он добавил, что российские следователи рассматривают версию "теракта" с участием Украины.

О взрыве в Ставрополе в 0:40 29 мая написал российский Telegram-канал Shot. Медиа передало слова очевидцев, которые сообщали, что неизвестный мужчина взорвал гранату во дворе жилого дома, от чего прохожие получили осколочные ранения. Позже канал добавил, что от взрыва погибли двое мужчин.

В Ставрополе взорвали гранату во дворе жилого дома в ночь на 29 мая Фото: t.me/shot_shot

Заур Гурциев руководил атаками на Мариуполь

На сайте программы "Время героев", которая готовит ветеранов захватнической войны РФ против Украины к работе в органах власти и государственных компаниях, указано, что майор Заур Гурциев руководил воздушной частью российских атак на Мариуполь в 2022 году.

"Он внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность, в частности поразить базу снабжения "Азова", — говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин назначил Заура Гурциева первым заместителем городского головы Ставрополя в октябре 2024 года.

Напомним, 19 мая СМИ сообщали, что ВСУ ликвидировали боксера из Донецка Артема Кудрявца, который ранее на турнире в Мариуполе соревновался с Александром Усиком и Василием Ломаченко.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко 18 мая сообщил о ликвидации одного из известных снайперов ВС РФ, 51-летнего старшего прапорщика Виталия Шаповалова, который также участвовал в военных кампаниях в Чечне и Сирии.