Керував обстрілами Маріуполя: майор ЗС РФ загинув від вибуху гранати у Ставрополі

В Росії у Ставрополі в ніч на 29 травня від підриву гранати загинув заступник мера міста, майор армії РФ Заур Гурциєв, який керував бомбардуваннями Маріуполя у 2022 році.

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Про це повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров у Telegram.

"Внаслідок нічного інциденту на вулиці Чехова в Ставрополі загинув наш герой — ветеран СВО ("Спеціальної воєнної операції, як Кремль називає війну проти України — ред.), учасник програми "Время героев" Заур Олександрович Гурциєв", — написав Владіміров.

Він додав, що російські слідчі розглядають версію "теракту" за участі України.

Про вибух у Ставрополі о 0:40 29 травня написав російський Telegram-канал Shot. Медіа передало слова очевидців, які повідомляли, що невідомий чоловік підірвав гранату у дворі житлового будинку, від чого перехожі отримали осколкові поранення. Пізніше канал додав, що від вибуху загинули двоє чоловіків.

У Ставрополі підірвали гранату у дворі житлового будинку в ніч на 29 травня Фото: t.me/shot_shot

Заур Гурциєв керував атаками на Маріуполь

На сайті програми "Время героев", яка готує ветеранів загарбницької війни РФ проти України до роботи в органах влади та державних компаніях, зазначено, що майор Заур Гурциєв керував повітряною частиною російських атак на Маріуполь у 2022 році.

"Він впровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет на ціль, що дало змогу в рази збільшити їхню точність і ефективність, зокрема вразити базу постачання "Азова", — йдеться в дописі.

Президент РФ Володимир Путін призначив Заура Гурциєва першим заступником міського голови Ставрополя у жовтні 2024 року.

Нагадаємо, 19 травня ЗМІ повідомляли, що ЗСУ ліквідували боксера з Донецька Артема Кудрявця, який раніше на турнірі в Маріуполі змагався з Олександром Усиком і Василем Ломаченком.

Радник глави МВС України Антон Геращенко 18 травня повідомив про ліквідацію одного з відомих снайперів ЗС РФ, 51-річного старшого прапорщика Віталія Шаповалова, що також брав участь у військових кампаніях в Чечні та Сирії.