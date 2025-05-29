Керував обстрілами Маріуполя: майор ЗС РФ загинув від вибуху гранати у Ставрополі
В Росії у Ставрополі в ніч на 29 травня від підриву гранати загинув заступник мера міста, майор армії РФ Заур Гурциєв, який керував бомбардуваннями Маріуполя у 2022 році.
Про це повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров у Telegram.
"Внаслідок нічного інциденту на вулиці Чехова в Ставрополі загинув наш герой — ветеран СВО ("Спеціальної воєнної операції, як Кремль називає війну проти України — ред.), учасник програми "Время героев" Заур Олександрович Гурциєв", — написав Владіміров.
Він додав, що російські слідчі розглядають версію "теракту" за участі України.
Про вибух у Ставрополі о 0:40 29 травня написав російський Telegram-канал Shot. Медіа передало слова очевидців, які повідомляли, що невідомий чоловік підірвав гранату у дворі житлового будинку, від чого перехожі отримали осколкові поранення. Пізніше канал додав, що від вибуху загинули двоє чоловіків.
Заур Гурциєв керував атаками на Маріуполь
На сайті програми "Время героев", яка готує ветеранів загарбницької війни РФ проти України до роботи в органах влади та державних компаніях, зазначено, що майор Заур Гурциєв керував повітряною частиною російських атак на Маріуполь у 2022 році.
"Він впровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет на ціль, що дало змогу в рази збільшити їхню точність і ефективність, зокрема вразити базу постачання "Азова", — йдеться в дописі.
Президент РФ Володимир Путін призначив Заура Гурциєва першим заступником міського голови Ставрополя у жовтні 2024 року.
Нагадаємо, 19 травня ЗМІ повідомляли, що ЗСУ ліквідували боксера з Донецька Артема Кудрявця, який раніше на турнірі в Маріуполі змагався з Олександром Усиком і Василем Ломаченком.
Радник глави МВС України Антон Геращенко 18 травня повідомив про ліквідацію одного з відомих снайперів ЗС РФ, 51-річного старшого прапорщика Віталія Шаповалова, що також брав участь у військових кампаніях в Чечні та Сирії.