Підійшов впритул до майора Гурцієва та активував бомбу: росЗМІ розповіли про підривника (фото)

Чоловік, який загинув разом з російським військовим та заступником мера Ставрополя Зауром Гурцієвим 29 травня, ніс бомбу у власній сумці та навмисно підійшов впритул до цілі, щоб вибух спрацював. Підривник власноручно активував бомбу, написали російські журналісти.

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Про деталі замаху на Заура Гурцієва розповіло росЗМІ Shot.

РосЗМІ повідомило про розслідування на основі розповідей власних анонімних джерел в органах правопорядку міста Ставрополя у Краснодарському краї РФ. Джерела підтвердили, що другий загиблий, якого виявили на місці інциденту, — це 29-річний Нікіта Пеньков. З'ясувалось, що обоє росіян загинули від вибухівки, яку Пеньков ніс в сумці. Водночас він знав про смертельний вантаж, оскільки власноручно включив детонатор, коли підійшов впритул до об'єкта, написало Shot. Також джерела розповіли, що бомба не мала оболонки, тому не вдалось відшукати жодних уламків вибухового пристрою.

У Telegram-каналі росЗМІ опублікували фото підривника. Вказується, що це мешканець Краснодарського краю. Медіа Baza додало, що подія сталась біля дому, у якому Пеньков орендував квартиру: російський офіцер стояв прямо під під'їздом. Також медіа навело думку іншого джерела, яке припускає, що бомбу активували дистанційно.

Заур Гурцієв — як виклядає підривник Нікіта Пеньков Фото: Shot

Слідство поки не встановило, чи були знайомі підривник та жертва, написали російські медіа. Вказано, що поліція провела обшуки у домі Пенькова, нічого підозрілого (зброї, вибухівки тощо) не виявила. Відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу РФ: ч. 2 ст. 105 "убивство двох та більше осіб" та ч. 1 ст. 222.1 "незаконне зберігання вибухівки".

Заур Гурцієв — деталі підриву

Зазначимо, зранку 29 травня Фокус писав про загибель Заура Гурцієва, що сталась опівночі. РосЗМІ написали про вибух у дворі будинку на вул. Чехова у Ставрополі. На відео з місця подій — двоє чоловіків, які загинули внаслідок підриву гранати. Одним із загиблих виявився Гурцієв — російський військовий, майор ЗС РФ, який за підтримки Кремля став заступником мера Ставрополя. Прокремлівські медіа розповіли про те, що майор керував військовою частиною, яка бомбардувала Маріуполь на початку вторгнення у 2022 році. Зокрема, військовий "вдосконалив" техніку наведення на ціль, щоб ракети РФ завдавали більше шкоди захисникам українського міста. Українські спецслужби не коментували підрив Гурцієва у РФ, а губернатор Володимир Володимиров відразу запідозрив "теракт українців".

Тим часом 19 травня видання "Главком" розповіло про загибель ще одного учасника російського вторгнення в Україну — боксера з Донецька Артема Кудрявця. З 2014 року Кудрявець підтримував створення так званих "ДНР/ЛНР", потім долучився до вторгнення 2022 року і загинув весною 2025.

Нагадуємо, у лютому ГУР Міноборони розповіло про ліквідацію колаборанта на окупованій частині Запорізької області, яку влаштувало ФСБ РФ.