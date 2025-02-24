"Гризня чекістів": ФСБ влаштувало "чистки" серед своїх і підірвало кабінет колаборанта на Запоріжжі

За даними української розвідки, вибух влаштували московські спецслужбісти у рамках внутрішньої боротьби за контроль над фінансовими потоками в окупованій Запорізькій області.

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У ніч на 23 лютого в тимчасово окупованому місті Приморськ Запорізької області стався вибух. Здетонувало в кабінеті так званого керівника незаконної окупаційної установи "МФЦ (многофункциональный центр) мои документы" — колаборанта Романа Подсудєвського. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України у понеділок, 24 лютого.

За даними розвідки, Подсудєвський — зрадник України, який раніше працював у Прикордонній службі, а після втечі в окупований Крим у 2015 році почав співпрацювати з окупаційною адміністрацією та ФСБ.

Роман Подсудєвський Фото: Миротворець

"Там він (Подсудєвський — ред.) деякий час прислужував гауляйтеру Аксьонову на прізвисько "ґоблін" та почав співпрацю з чекістами так званого "управлєнія ФСБ по рєспублікє Крим", — йдеться у повідомленні ГУР.

За інформацією джерел української розвідки, підрив організували московські спецслужбісти у межах внутрішньої боротьби за контроль над фінансовими потоками в окупованій Запорізькій області. У ГУР назвали інцидент "ще одним проявом гризні між чекістами за дерибан". Таким чином ФСБ із Москви надіслала сигнал Подсудєвському та його кураторам про необхідність "урізати апетити" і бути поступливішими "старшому брату".

"Про інцидент із вибухом стало відомо вищим вождям ФСБ, нині чекісти проводять перевірки всередині спецслужби", — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, 20 лютого в окупованому Бердянську Запорізької області підірвали автомобіль так званого заступника голови окупаційної військової адміністрації Євгена Богданова.

У ГУР підтвердили факт підриву і повідомили про успішну ліквідацію російського воєнного злочинця, який переїхав до Бердянська одразу після його окупації у 2022 році.