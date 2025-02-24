"Грызня чекистов": ФСБ устроило "чистки" среди своих и взорвало кабинет коллаборанта в Запорожской области

По данным украинской разведки, взрыв устроили московские спецслужбисты в рамках внутренней борьбы за контроль над финансовыми потоками в оккупированной Запорожской области.

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В ночь на 23 февраля во временно оккупированном городе Приморск Запорожской области произошел взрыв. Сдетонировало в кабинете так называемого руководителя незаконного оккупационного учреждения "МФЦ (многофункциональный центр) мои документы" — коллаборанта Романа Подсудевского. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в понедельник, 24 февраля.

По данным разведки, Подсудевский — предатель Украины, который ранее работал в Пограничной службе, а после побега в оккупированный Крым в 2015 году начал сотрудничать с оккупационной администрацией и ФСБ.

Роман Подсудевский Фото: Миротворец

"Там он (Подсудевский — ред.) некоторое время прислуживал гауляйтеру Аксенову по прозвищу "гоблин" и начал сотрудничество с чекистами так называемого "управления ФСБ по республике Крым", — говорится в сообщении ГУР.

По информации источников украинской разведки, подрыв организовали московские спецслужбисты в рамках внутренней борьбы за контроль над финансовыми потоками в оккупированной Запорожской области. В ГУР назвали инцидент "еще одним проявлением грызни между чекистами за дерибан". Таким образом ФСБ из Москвы послала сигнал Подсудевскому и его кураторам о необходимости "урезать аппетиты" и быть более уступчивыми "старшему брату".

"Об инциденте со взрывом стало известно высшим вождям ФСБ, сейчас чекисты проводят проверки внутри спецслужбы", — отметили в ГУР.

Напомним, 20 февраля в оккупированном Бердянске Запорожской области взорвали автомобиль так называемого заместителя главы оккупационной военной администрации Евгения Богданова.

В ГУР подтвердили факт подрыва и сообщили об успешной ликвидации российского военного преступника, который переехал в Бердянск сразу после его оккупации в 2022 году.