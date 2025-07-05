В Одессе взорвалось авто: за рулем был военный, — СМИ (фото, видео)

В Одессе утром 5 июля произошел инцидент с украинским военнослужащим. Когда мужчина сел в автомобиль, раздался взрыв.

Related video

Взрыв произошел в автомобиле Opel, который находился на улице Варненской. По предварительным данным пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области, мужчина, который находился в машине, выжил. На данный момент ему оказывают медицинскую помощь.

"На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и сотрудники взрывотехнической службы. Правовая квалификация события будет дана после выяснения всех обстоятельств", — говорится в сообщении.

Отметим, что информация о взрыве авто именно с военнослужащим появилась в местных СМИ. Издание "Думская" со ссылкой на очевидцев пишет, что за рулем был военный. Однако в Нацполиции этого пока не подтверждали.

Новость дополняется.

Ранее сообщалось, в оккупированном Луганске в результате взрыва погиб бывший "мэр" Луганска Манолис Пилавов. Взрывное устройство якобы привели в действие, когда мужчина проходил мимо.

Позже стало известно, что к инциденту может быть причастна женщина-смертница, которая несла с собой "взрывоопасный предмет".