В Одессе подорвали авто якобы с военным: в СБУ квалифицировали это как теракт

Утром 5 июля в Одессе произошел взрыв в автомобиле Opel, припаркованном на улице Варненской Киевского района города, в результате которого пострадал мужчина. Служба безопасности Украины официально квалифицировала происшествие как попытка теракта.

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На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба, сообщила пресс-служба силового ведомства.

"На данный момент известно, что пострадал мужчина, который находился внутри транспортного средства. Ему оказывается медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По данному инциденту СБУ открыла уголовное производство по статье 258, часть 2 Уголовного кодекса — "террористический акт". Следственные органы проводят комплексные мероприятия для установления виновных.

Напомним, утром 5 июля местные СМИ и соцсети сообщали о взрыве автомобиля Opel в Киевском районе Одессы, от которого пострадал мужчина. По данным местных жителей, за рулем во время взрыва в автомобиле якобы находился военный. Однако полиция и СБУ не подтверждали факт того, что именно военный пострадал во время взрыва.

Служба безопасности Украины 2 июля сообщила, что в Харькове был предотвращен теракт. 48-летний лаборант одного из харьковских университетов, который был завербован ФСБ, изготовил три самодельных взрывных устройства, чтобы подорвать их возле госучреждений.