Маскировал под бытовые предметы: в Харькове агент ФСБ готовил серию терактов, — СБУ (фото)

48-летний лаборант одного из харьковских университетов, завербованный российскими спецслужбами, изготовил три самодельных взрывных устройства, чтобы потом использовать их для подрыва возле госучреждений.

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Готовые СВУ он поместил в тайники для исполнителей запланированных терактов, сообщает Служба безопасности Украины.

Контрразведка СБУ предотвратила теракты и задержала мужчину.

По версии следствия, он был завербован ФСБ через телеграм-канал. По инструкции своего куратора агент изготовил самодельные взрывные устройства (СВУ) для дистанционного подрыва, "усилив" их гайками, шурупами и гвоздями. Это было сделано для того, чтобы пострадало как можно больше людей.

Болты и шурупы использовались для усиления поражающего эффекта взрывчатки Фото: СБУ

Чтобы не "светиться", взрывчатку харьковчанин собирал в квартире своих соседей, которые уехали из города и оставили ему ключи. Мужчина должен был присматривать за их жильем, но нашел ему применение.

Два готовых взрывных устройства, оборудованные телефонами для удаленной активации, фигурант заложил в тайники, координаты которых получил от куратора. Злоумышленник маскировал СВУ под разные бытовые предметы, включая спортивные мячи.

Лаборанта задержали, когда он обустраивал тайник для третьей взрывчатки возле многоквартирного дома.

Во время обыска жилья подозреваемого сотрудники СБУ обнаружили компоненты для сборки новых СВУ и телефон, с которого он контактировал с российской спецслужбой.

Во время обыска изъяты телефоны, по которым подозреваемый контактировал с кураторами из ФСБ Фото: СБУ

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Сейчас мужчина арестован. Если его вина будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее Фокус писал, что в Харькове задержали подозреваемую в сотрудничестве со спецслужбами РФ девушку, заложившую взрывчатку в багажник скутера, который защитникам передали как "волонтерскую" помощь. В результате подрыва СВУ один военный погиб, второй получил серьезные ранения.

Мы также рассказывали, что в ведущем высшем военном учебном заведении Украины обнаружили агента ФСБ РФ. Студент передавал куратору координаты казарм и стратегического объекта, расположенного на территории университета.