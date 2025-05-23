Наводил ракеты на собственный университет: СБУ задержала курсанта, который был "кротом" ФСБ РФ (фото)

В ведущем высшем военном учебном заведении Украины обнаружили агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Студент передавал куратору координаты казарм и стратегического объекта, расположенного на территории университета. К задержанию злоумышленника причастен главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

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О деле СБУ, которое касается курсанта военного вуза, рассказала пресс-служба ведомства.

В сообщении пресс-службы не указывается, о каком именно высшем учебном заведении идет речь. Как выяснили следователи и киберспециалисты, студент попал в поле зрения ФСБ, когда искал легкого заработка в группах Telegram. Таким образом на него вышли российские вербовщики, которые пообещали заплатить за информацию об университете и о промышленном объекте, который посещали курсанты во время учебы. Одной из задач "крота" была корректировка ракетного удара по собственному университету, сообщила СБУ.

Чтобы выполнить задание, курсант передал россиянам точные координаты казарм и других корпусов, расписание обучения, координаты стратегического объекта. Кроме того, он успел сделать несколько фото и отправил их куратору. В телефоне фигуранта видим переписку с ФСБ: курсант описал корпус, который интересовал россиян, рассказал об обучении на полигоне. В ответ куратор его похвалил за усердие и отдельно поблагодарил за важные данные, свидетельствуют скриншоты.

Дело СБУ — фрагмент переписки с куратором Фото: СБУ Дело СБУ — курсант получил похвалу от ФСБ РФ Фото: СБУ

Пресс-служба СБУ сообщила, что курсанта арестовали без права выхода под залог. Его подозревают по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Если студента признают виновным в государственной измене, он окажется за решеткой на пожизненный срок.

Ведомство не уточнило, как именно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский причастен к разоблачению "крота" ФСБ РФ. Сырский не комментировал обнаружение шпиона в ведущем военном высшем учебном заведении Украины.

Отметим, 12 февраля стало известно о деле СБУ, связанном с разоблачением агента ФСБ РФ среди сотрудников службы. Как выяснилось, агентом оказался руководитель Антитеррористического центра, который находился в должности с 2016 года. СБУ применила различные методы расследования — гласные и негласные оперативно-тактические мероприятия. В итоге шпиона задержали и в задержании принял непосредственное участие глава СБУ Василий Малюк. Чиновник заявил, что задокументировано 16 эпизодов преступной деятельности "крота", который работал на РФ девять лет.

В мае еще одного "крота" разоблачили в Одесской области. Агентом ФСБ оказался 47-летний инженер, который имел доступ к секретной документации на украинскую военную технику. Фигурант устроился на завод, чтобы добраться до чертежей. Кроме того, под угрозой могли оказаться позиции комплексов ПВО и радиолокационные станции, которые защищают регион от воздушных ударов ВС РФ, сообщило ведомство.

Напоминаем, медиа The Sunday Times рассказало детали дела СБУ против бывшего руководителя крымского управления Кулинича, который мог помочь врагу во время первых дней вторжения РФ.