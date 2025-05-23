Наводив ракети на власний університет: СБУ затримала курсанта, який був "кротом" ФСБ РФ (фото)

У провідному вищому військовому навчальному закладі України виявили агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Студент передавав куратору координати казарм та стратегічного об'єкта, розташованого на території університету. До затримання зловмисника долучився головнокомандувач Збройних сил України.

Related video

Про справу СБУ, яка стосується курсанта військового вишу, розповіла пресслужба відомства.

У повідомленні пресслужби не вказується, про який саме заклад вищої освіти ідеться. Як з'ясували слідчі та кіберфахівці, студент потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав легкого заробітку у групах Telegram. Таким способом на нього вийшли російські вербувальники, які пообіцяли заплатити за інформацію про університет та про промисловий об'єкт, який відвідували курсанти під час навчання. Одним із завдань "крота" було коригування ракетного удару по власному університету, повідомила СБУ.

Щоб виконати завдання, курсант передав росіянам точні координати казарм та інших корпусів, розклад навчання, координати стратегічного об'єкта. Крім того, він встиг зробити кілька фото та відправив їх куратору. У телефоні фігуранта бачимо листування з ФСБ: курсант описав корпус, який цікавив росіян, розповів про навчання на полігоні. У відповідь куратор його похвалив за старанність і окремо подякував за важливі дані, свідчать скриншоти.

Справа СБУ — фрагмент листування з куратором Фото: СБУ Справа СБУ — курсант отримав похвалу від ФСБ РФ Фото: СБУ

Пресслужба СБУ повідомила, що курсанта арештували без права виходу під заставу. Його підозрюють за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу. Якщо студента визнають винним у державній зраді, він опиниться за ґратами на довічний термін.

Відомство не уточнило, як саме головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський причетний до викриття "крота" ФСБ РФ. Сирський не коментував виявлення шпигуна в провідному військовому вищому навчальному закладі України.

Зазначимо, 12 лютого стало відомо про справу СБУ, пов'язану з викриттям агента ФСБ РФ серед співробітників служби. Як з'ясувалось, агентом виявився керівник Антитерористичного центру, який перебував на посаді з 2016 року. СБУ застосувала різні методи розслідування — гласні та негласні оперативно-тактичні заходи. В підсумку шпигуна затримали й у затриманні взяв безпосередню участь глава СБУ Василь Малюк. Посадовець заявив, що задокументовано 16 епізодів злочинної діяльності "крота", який працював на РФ дев'ять років.

У травні ще одного "крота" викрили в Одеській області. Агентом ФСБ виявився 47-річний інженер, який мав доступ до секретної документації на українську військову техніку. Фігурант влаштувався на завод, щоб дістатись до креслень. Крім того, під загрозою могли опинитись позиції комплексів ППО та радіолокаційні станції, які захищають регіон від повітряних ударів ЗС РФ, повідомило безпекове відомство.

Нагадуємо, медіа The Sunday Times розповіло деталі справи СБУ проти колишнього керівника кримського управління Кулініча, який міг допомогти ворогу під час перших днів вторгнення РФ.