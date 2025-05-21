Викрадав секретні розробки ЗСУ: СБУ затримала "крота" російських спецслужб на Одещині (фото)

Служба безпеки України затримала "крота" російських спецслужб, який працював на оборонному підприємстві в Одеській області, щоб викрасти нові розробки ЗСУ.

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Про це в СБУ повідомили 21 травня.

"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну спробу російських спецслужб отримати доступ до секретних українських розробок у військовій сфері", — зазначила пресслужба.

У результаті операції затримано 47-річного місцевого інженера, який шпигував для ФСБ.

За дорученням росіян чоловік мав отримати секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ. Для цього агент російських спецслужб влаштувався до місцевого заводу, що виконує оборонні замовлення.

СБУ документувала кожен крок підозрюваного, викривши його ще на етапі вербування російською спецслужбою.

Як встановило розслідування, з першого дня перебування на території заводу чоловік намагався отримати доступ до креслень і технологічних схем з виробництва запчастин до колісних машин.

СБУ затримала "крота" російських спецслужб Фото: СБУ

Зокрема, "кріт" прикривався своїми професійними обов’язками інженера, а також намагався якомога швидше отримати довіру від колег.

Ба більше, підозрюваний виконував роль коригувальника. Зокрема, допомагав росіянам "обійти" систему ППО Одеської області. Для цього "кріт" об’їжджав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційні станції.

СБУ затримала "крота" російських спецслужб Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ вже затримала чоловіка і провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

Під час обшуків у "крота" вилучено фото технічної документації, яку він планував передати росіянам, а також інші докази роботи на ФСБ.

Агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіку, який наразі перебуває під вартою, загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Нацгвардія України офіційно підтвердила удар російських військових по полігону на Сумщині. У результаті обстрілу військової частини загинуло 6 військовослужбовців, а понад 10 — отримали поранення.

Також Фокус писав про вербування української молоді російськими спецслужбами. Проблема набула масштабів національної загрози.