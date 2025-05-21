Похищал секретные разработки ВСУ: СБУ задержала "крота" российских спецслужб в Одесской области (фото)

Служба безопасности Украины задержала "крота" российских спецслужб, который работал на оборонном предприятии в Одесской области, чтобы похитить новые разработки ВСУ.

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Об этом в СБУ сообщили 21 мая.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну попытку российских спецслужб получить доступ к секретным украинским разработкам в военной сфере", — отметила пресс-служба.

В результате операции задержан 47-летний местный инженер, который шпионил для ФСБ.

По поручению россиян мужчина должен был получить секретную документацию по изготовлению комплектующих для новейшей автотехники ВСУ. Для этого агент российских спецслужб устроился на местный завод, выполняющий оборонные заказы.

СБУ документировала каждый шаг подозреваемого, разоблачив его еще на этапе вербовки российской спецслужбой.

Как установило расследование, с первого дня пребывания на территории завода мужчина пытался получить доступ к чертежам и технологическим схемам по производству запчастей к колесным машинам.

СБУ задержала "крота" российских спецслужб Фото: СБУ

В частности, "крот" прикрывался своими профессиональными обязанностями инженера, а также пытался как можно скорее получить доверие от коллег.

Более того, подозреваемый выполнял роль корректировщика. В частности, помогал россиянам "обойти" систему ПВО Одесской области. Для этого "крот" объезжал регион и пытался обнаружить боевые позиции ПВО и радиолокационные станции.

СБУ задержала "крота" российских спецслужб Фото: СБУ

Контрразведка СБУ уже задержала мужчину и провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских защитников.

Во время обысков у "крота" изъято фото технической документации, которую он планировал передать россиянам, а также другие доказательства работы на ФСБ.

Агенту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Мужчине, который сейчас находится под стражей, грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Нацгвардия Украины официально подтвердила удар российских военных по полигону в Сумской области. В результате обстрела воинской части погибли 6 военнослужащих, а более 10 — получили ранения.

Также Фокус писал о вербовке украинской молодежи российскими спецслужбами. Проблема приобрела масштабы национальной угрозы.