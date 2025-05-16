В Украине ФСБ РФ вербует молодежь: как действовать в случае получения сообщения (видео)

Спецслужбы России продолжают вербовать украинцев, что может привести к гибели тех, кто согласится помочь врагу. Этому можно и нужно помешать.

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказывает, что делать в случае выхода на контакт ФСБ РФ.

В Украине продолжается вербовка российскими спецслужбами

В Украине продолжается массовая вербовка российскими спецслужбами через интернет. Чаще всего под влияние россиян попадают подростки и молодежь, которая хочет "легко" подзаработать. Это далеко не единичные случаи. Проблема вербовки приобрела масштабы национальной угрозы. Служба безопасности Украины зафиксировала более 600 случаев, когда украинцев пытались втянуть в диверсионные действия против своих же сограждан.

Вербовка ФСБ начинается просто с сообщения: "Хочешь подзаработать?". После этого человеку предлагают, например, перенести пакет или нарисовать граффити на стене и тому подобное. Это на первый взгляд может показаться игрой или "подработкой". Впрочем, конечная цель врага — использовать и избавиться от человека. Исполнителей приказов россиян часто взрывают во время такого задания, чтобы не оставить свидетелей.

По данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, 22% завербованных — дети в возрасте до 18 лет. Их используют как расходный материал. Это уже произошло в Ивано-Франковске, Каменце-Подольском, Ровно и других городах Украины.

Служба безопасности Украины предостерегает украинцев от "легких подработок", за которыми скрывается смертельная опасность. В случае получения такого сообщения нужно немедленно сообщить соответствующие службы, ведь это вопрос безопасности вашей области и Украины в целом.

Ссылка на Telegram-бот СБУ для сообщения о подозрительных заданиях: t.me/spaly_fsb_bot

Напомним, 16 мая в результате российских обстрелов Константиновки Донецкой области погибли двое мирных жителей — дрон-камикадзе попал в гражданскую машину.

Также Фокус писал о начале летнего наступления россиян в Харьковской области — бои идут за стратегически важные Липцы и Купянск-Узловой. Украинские силы обороны сдерживают натиск, но враг не прекращает попыток прорыва, усиливая обстрелы и давление на мирное население.