ВС РФ обстреляли Константиновку: есть погибшие и раненые, подробности

В пятницу, 16 мая, в результате российских обстрелов Константиновки Донецкой области погибли двое мирных жителей — дрон-камикадзе попал в гражданскую машину.

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Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Около 11:30 российские войска атаковали Константиновку беспилотником "Молния-1", попав в гражданскую машину. Погибли 55-летний водитель и 57-летний прохожий возле укрытия, еще два человека получили ранения.

"Пострадали две горожанки в возрасте 53 и 72 года. У них диагностированы осколочные ранения, ожоги и минно-взрывная травма", — сообщили в прокуратуре.

Через 15 минут после первой атаки войска РФ ударили по Константиновке FPV-дроном, ранив 72-летнюю женщину на местном рынке. Она получила минно-взрывную травму и осколочные ранения, ее состояние — тяжелое.

Напомним, в ночь на 16 мая, армия России атаковала Украину дронами "Шахед" с севера, юга и востока. В Киеве прогремели взрывы, силы ПВО работали по российским беспилотникам.

Той же ночью россияне нанесли удары по Одесскому и Белгород-Днестровскому районам, ранили трех человек и разрушили дом директора зоопарка. В результате атак были повреждены жилые дома, легковые автомобили, а в нескольких местах вспыхнули пожары.