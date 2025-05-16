ВС РФ всю ночь атаковали Украину дронами "Шахед": где звучали взрывы и какие последствия (карта)

Армия России атаковала Украину дронами "Шахед" ночью 16 мая с севера, юга и востока. В Киеве раздались взрывы, силы ПВО работали по российским дронам.

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Первые беспилотники залетали на территорию Украины после 0:00 в направлении Харьковской и Донецкой областей, сообщило командование Воздушных сил (ВС) ВСУ.

Движение дронов-камикадзе фиксировали с территории Курской области России и с юга в направлении Сумской, Херсонской и Николаевской областей.

Ближе к 2:00 ночи угроза БПЛА добавилась для Днепропетровской, Черниговской и Полтавской областей. Чуть позже ВС РФ запустили "Шахеды" с Черного моря в направлении города Белгород-Днестровский Одесской области.

В 4:27 командование ВС ВСУ проинформировало о движении российских беспилотников в сторону Черкасской и Кировоградской областей. К утру также добавилась угроза обстрелов баллистическими ракетами с оккупированного Крыма.

БПЛА двигались в сторону Черкасской и Кировоградской областей

"Вероятный пуск ракет Искандер или систем ПВО С-300/С-400", — сообщил канал Monitor.

Удар "Шахедами" по Украине 16 мая: последствия атаки

Киевская областная военная администрация (ОВА) в 6:30 просила жителей столицы отправиться в укрытия и быть в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги. Силы ПВО работали над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил данные о взрывах в Киеве и работе сил ПВО по российским дронам. Позже чиновники сообщили о возгорании в нежилой зоне Святошинского района. В настоящее время на месте работают пожарные.

"Поступают сообщения о падении обломков на дорогу", — рассказали в ОВА.

О последствиях атаки "Шахедами" по другим регионам Украины не сообщалось.

Напомним, прошлой ночью 15 мая оккупанты запустили по Украине 110 беспилотников разного типа. Атака продолжалась до утра, в 5:30 в Ивано-Франковской области слышали взрывы.

Фокус также писал о массированной атаке "Шахедами" по Украине ночью 14 мая. Серия взрывов была в Кропивницком, а в Ровенской области были ранены два человека.