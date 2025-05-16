ЗС РФ усю ніч атакували Україну дронами "Шахед": де лунали вибухи і які наслідки (карта)
Армія Росії атакувала Україну дронами "Шахед" уночі 16 травня з півночі, півдня і сходу. У Києві пролунали вибухи, сили ППО працювали по російських дронах.
Перші безпілотники залітали на територію України після 0:00 у напрямку Харківської та Донецької областей, повідомило командування Повітряних сил (ПС) ЗСУ.
Рух дронів-камікадзе фіксували з території Курської області Росії та з півдня в напрямку Сумської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ближче до 2:00 ночі загроза БПЛА додалася для Дніпропетровської, Чернігівської та Полтавської областей. Трохи згодом ЗС РФ запустили "Шахеди" з Чорного моря в напрямку міста Білгород-Дністровський Одеської області.
О 4:27 командування ЗС ЗСУ поінформувало про рух російських безпілотників у бік Черкаської та Кіровоградської областей. До ранку також додалася загроза обстрілів балістичними ракетами з окупованого Криму.
"Ймовірний пуск ракет Іскандер або систем ППО С-300/С-400", — повідомив канал Monitor.
Удар "Шахедами" по Україні 16 травня: наслідки атаки
Київська обласна військова адміністрація (ОВА) о 6:30 просила мешканців столиці вирушити в укриття і бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над Києвом.
Мер Києва Віталій Кличко підтвердив дані про вибухи в Києві та роботу сил ППО по російських дронах. Пізніше чиновники повідомили про загоряння в нежитловій зоні Святошинського району. Наразі на місці працюють пожежники.
"Надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу", — розповіли в ОВА.
Про наслідки атаки "Шахедами" в інших регіонах України не повідомлялося.
Нагадаємо, минулої ночі 15 травня окупанти запустили по Україні 110 безпілотників різного типу. Атака тривала до ранку, о 5:30 в Івано-Франківській області чули вибухи.
Фокус також писав про масовану атаку "Шахедами" в Україні вночі 14 травня. Серія вибухів була в Кропивницькому, а в Рівненській області було поранено двох людей.