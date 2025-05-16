ЗС РФ усю ніч атакували Україну дронами "Шахед": де лунали вибухи і які наслідки (карта)

Армія Росії атакувала Україну дронами "Шахед" уночі 16 травня з півночі, півдня і сходу. У Києві пролунали вибухи, сили ППО працювали по російських дронах.

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Перші безпілотники залітали на територію України після 0:00 у напрямку Харківської та Донецької областей, повідомило командування Повітряних сил (ПС) ЗСУ.

Рух дронів-камікадзе фіксували з території Курської області Росії та з півдня в напрямку Сумської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ближче до 2:00 ночі загроза БПЛА додалася для Дніпропетровської, Чернігівської та Полтавської областей. Трохи згодом ЗС РФ запустили "Шахеди" з Чорного моря в напрямку міста Білгород-Дністровський Одеської області.

О 4:27 командування ЗС ЗСУ поінформувало про рух російських безпілотників у бік Черкаської та Кіровоградської областей. До ранку також додалася загроза обстрілів балістичними ракетами з окупованого Криму.

БПЛА рухалися в бік Черкаської та Кіровоградської областей

"Ймовірний пуск ракет Іскандер або систем ППО С-300/С-400", — повідомив канал Monitor.

Удар "Шахедами" по Україні 16 травня: наслідки атаки

Київська обласна військова адміністрація (ОВА) о 6:30 просила мешканців столиці вирушити в укриття і бути в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив дані про вибухи в Києві та роботу сил ППО по російських дронах. Пізніше чиновники повідомили про загоряння в нежитловій зоні Святошинського району. Наразі на місці працюють пожежники.

"Надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу", — розповіли в ОВА.

Про наслідки атаки "Шахедами" в інших регіонах України не повідомлялося.

Нагадаємо, минулої ночі 15 травня окупанти запустили по Україні 110 безпілотників різного типу. Атака тривала до ранку, о 5:30 в Івано-Франківській області чули вибухи.

Фокус також писав про масовану атаку "Шахедами" в Україні вночі 14 травня. Серія вибухів була в Кропивницькому, а в Рівненській області було поранено двох людей.